FFW Günding hat einen neuen Kommandanten

Bei der Versammlung gab es eine Ehrung für Jens Gries (Mitte) und Markus Baur (rechts daneben). Ausgezeichnet wurde beide von (von links) Maximilian Märkl, Robert Axtner und Josef Grain. © Ingrid Koch

Die Freiwillige Feuerwehr Günding hat nach zwölf Jahren einen neuen Kommandanten. Felix Schelauske löste bei den Neuwahlen Josef Grain ab. Grain trat diesmal nicht mehr zu der Abstimmung an.

Günding – Die Feuerwehr Günding hat nach zwei Jahren wieder eine Jahresversammlung mit Neuwahl der Kommandanten und Schriftführer abgehalten. Vorsitzender Maximilian Märkl freute sich über ein volles Haus und begrüßte im Sportheim des SV Günding als Ehrengäste Kreisbrandrat Franz Bründler, Bürgermeister Robert Axtner und einige Ehrenmitglieder.

Kommandant Josef Grain und sein Stellvertreter Thomas Rieger traten nicht mehr zur Wahl an. Beide ließen jedoch wissen, dass sie auch in Zukunft bei Einsätzen mitfahren und das neu gewählte Team unterstützen wollen.

Für die nächsten sechs Jahre wurden anschließend zwei junge, aber erfahrene Feuerwehrmänner als Nachfolger gewählt: Felix Schelauske als Kommandant und Matthias Grasse als sein Stellvertreter. Josef Obermeier übernimmt das Amt des Schriftführers zusammen mit Ricardo Escoda.

Bürgermeister Axtner, Vorstand Märkl und der scheidende Kommandant Josef Grain ehrten gemeinsam zwei langjährige Mitglieder: Jens Gries für 30 Jahre aktiven Dienst und Markus Baur für seine zehnjährige Zugehörigkeit.

Bürgermeister Axtner war nicht nur zum Auszeichnen erschienen, vor allem wollte er im Namen der Gemeinde Bergkirchen Dank sagen „für die Ausübung des unglaublich wichtigen Ehrenamts und den Einsatz für unsere Bürger“. Die Kreisbrandinspektion sei voll des Lobes gewesen „über die hervorragende Führung der Wehr“, so der Bürgermeister.

Die Wehr zählt insgesamt rund 120 Mitglieder, hat aber nur 31 Aktive. Dennoch gilt sie als ein einsatzstarkes Team, das hervorragend ausgebildet ist. Acht Feuerwehren zählt die Gemeinde Bergkirchen. Von diesen sind die Gündinger nach den Kollegen aus Feldgeding Jahr für Jahr am meisten gefordert.

Das neue Team der Feuerwehr Günding: (von links) Matthias Grasse, Josef Obermeier, Ricardo Escoda, Felix Schelauske und Vorsitzender Maximilian Märkl mit Bürgermeister Robert Axtner (Zweiter von links). © Ingrid Koch

Am Nachwuchs mangelt es gerade, aber daran werde gearbeitet, so Kommandant Josef Grain, der zwölf Jahre lang die Wehr erfolgreich geführt hatte, in seinem letzten Rechenschaftsbericht. Grain berichtete über 69 Einsätze im Jahr 2020 und 67 Einsätze in 2021 auf der Autobahn, der B 471 und in den verschiedenen Ortschaften der großen Gemeinde, die zum Teil in Zusammenarbeit mit den anderen Wehren oder dem THW bewältigt worden waren.

Aktuell gibt es 13 Atemschutz-Geräteträger. Die FFW Günding absolvierte in der Vergangenheit zahlreiche Übungen – teilweise mit Sonderaufgaben. Zudem fand eine Grundausbildung mit diversen Prüfungen statt.

Ein Grund zur Freude ist das neue Einsatzfahrzeug, das am 26. Juni in kleinem Rahmen offiziell eingeweiht werden soll. Kassier Jens Gries informierte über die finanzielle Lage und meinte: „Wir sind auf gutem Stand.“

Ingrid Koch

