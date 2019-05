Lkw macht 50 Meter Leitplanke platt und flüchtet

Ein bislang unbekannter Lastwagenfahrer hat auf der Autobahn 8 nahe Fuchsberg 50 Meter Leitplanke überfahren. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Bergkirchen - Ein Mitarbeiter des Autobahnbetriebsdienstes der A 8 hat am Dienstag festgestellt, dass kurz nach dem Parkplatz Fuchsberg, zwischen den Anschlussstellen Sulzemoos und Dachau/Fürstenfeldbruck, ein größerer Lkw nach rechts von der Fahrbahn abkam und die dortige Leitplanke auf eine Länge von mindestens 50 Metern platt walzte. Das teilte die Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck am Mittwoch mit. Der Unfall ereignete sich in der Nacht von Montag auf Dienstag. er Unfallverursacher entfernte sich, ohne die Polizei zu verständigen von der Unfallstelle. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.. Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Lkw machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck unter 0 89/ 89 11 80 zu melden.

dn