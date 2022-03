Wirtshausgeschichten aus dem Dachauer Land: Das traditionelle Gasthaus Groß

Die Wirtsleute heute, von links: Michael Groß, Ehefrau Andrea, Tochter Leni Sofie, Tochter Luisa, Sohn Kilian und Jagdhund Aro, der zur Familie gehört. © ink

Bei unserer Serie „Wirtshausgeschichten aus dem Dachauer Land“ geht es diesmal um das Gasthaus Groß in Bergkirchen. Die fünfte Generation steht in den Startlöchern.

Bergkirchen – In Bergkirchen wird die Wirtshaus-Tradition seit 1826 gepflegt: Über vier Generationen führt die Familie Groß in Bergkirchen mit viel Engagement und Liebe zum Beruf die Gastwirtschaft in der Dorfmitte unterhalb der Kirche. Und die fünfte Generation bereitet sich schon vor.

Gasthaus Groß in Bergkirchen: Traditionalles Wirtshaus aus dem Dachauer Land

Das Wirtshaus bietet neben einer ausgezeichneten gutbürgerlichen Küche Übernachtungsmöglichkeiten in seinem modernen Hotel mit ansprechenden Gästezimmern. Es ist täglich geöffnet und verfügt mit Saal und Nebenräumen über ein großes Platzangebot. Beliebt bei den Gästen ist unter anderem der Biergarten. Michael Groß und seine Frau Andrea führen den Familienbetrieb.

Großzügig: Sowohl der Biergarten als auch die Innenräume bieten im Gasthaus Groß reichlich Platz. © ink

Hubertus-Schützen Bergkirchen sind beim Traditionsgasthaus „Groß“ daheim

Wirtshäuser waren immer Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens und Treffpunkt für Einheimische, besonders für die örtlichen Vereine. Beim „Groß“ haben die Hubertus-Schützen Bergkirchen ihr Domizil. In früheren Zeiten ging es bei Veranstaltungen oft rau zu: Ruhestörungen und tätliche Auseinandersetzungen gehörten dazu, wie Heimatforscher Hubert Eberl an einem Beispiel aus dem 19. Jahrhundert aufzeigt.

„Am vergangenen Sonntagabend fand in der Endter‘schen Wirtschaft zu Bergkirchen eine größere Rauferei statt, wobei Bürgermeister Märkl von dort, als er Ruhe stiften wollte, mit einem Revolver durch den rechten Oberschenkel geschossen und schwer verletzt wurde. Sämtliche Fenster des Wirtshauses wurden eingeworfen. Einige junge Burschen gebärdeten sich wie wild und bedrohten mit scharfgeladenen Revolvern und gezückten Messern die Gäste“.

Gasthaus Groß in Bergkirchen: Über vier Generationen führen Tradition fort

Die Familie Groß im Jahr 1942 mit dem Großvater des heutigen Wirts, Josef Groß (Mitte) sowie seinem Vater Josef Groß (rechts). © ink

Die Bergkirchner „Dorfwirtschaft“ wurde 1826 erbaut. Im vergangenen Jahrhundert war Annemarie Endter Besitzerin des Gasthauses, sie heiratete 1890 den aus dem „Schanderl-Hof“ in Ebertshausen stammenden Sebastian Baumgartner. Als dieser 1904 verstarb, heiratete die verwitwete Wirtin 1905 den aus Prack (hinter Einsbach) gebürtigen Josef Groß, nach dessen Namen die Gaststätte seither bekannt ist. 1912 wurde die Wirtschaft erstmals umgebaut.

Der erste Wirt: Sebastian Baumgartner. © ink

Fünte Generation steht in Startlöchern

Im Alter von 21 Jahren übernahm dann Josef Groß junior 1927 das Gasthaus. Er erweiterte die Gastwirtschaft in den 60er-Jahren. Ein weiterer Generationenwechsel vollzog sich 1971. Die Eltern des heutigen Besitzers Michael Groß, Rosa und Sepp Groß, übernahmen den Gasthof und bauten ihn 1984 großzügig um.

Michael Groß hat dem Gasthof in den vergangenen Jahren nach der Übernahme – er war gerade 23 Jahre alt – nach seinen Vorstellungen umgestaltet.

Die Aussichten sind gut, dass auch die nächste Generation die Tradition fortsetzt, denn der 18-jährige Sohn Kilian absolviert gerade eine Lehre als Koch in München. Er sagt: „Ich wollte schon immer Koch werden.“ Seine ältere Schwester Luisa studiert Marketing in München, Nur die elfjährige Leni Sofie muss sich noch keine Gedanken über ihre spätere Berufswahl machen.

Ingrid Koch

