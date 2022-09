Glitzernde Schlagerwelt und große Samstagabendshows

Teilen

Der unwiderstehliche Sänger Tobias Zeitz mit den bezaubernden Tänzerinnen Annalen Lipp (links) und Jessica Dauser. © koch

Das Hoftheater Bergkirchen startet im Herbst in die neue Spielzeit.

Bergkirchen – In der neuen Spielzeit 2022/2023, die am 2. Oktober mit der bezaubernden Liebesgeschichte „Gut gegen Nordwind“ und der ersten Premiere eine Woche später, am 7. Oktober, mit dem Zwei-Personen-Stück „Halpern & Johnson“ beginnt, nimmt das Hoftheater Bergkirchen am Freitag und Samstag, 14. und 15. Oktober, einen „Renner“ aus dem Jahre 2019 wieder auf.

Die fetzige Hoftheaterrevue „In der Milchbar ist wieder was los“ ist Vergnügen pur mit Schlagern und Texten von den 50ern bis zu den 80ern aus der glitzernden Schlagerwelt der großen Samstagabendshows, prickelnd inszeniert von Ansgar Wilk. Legendäre Auftritte, unvergessene Melodien zum Mitsingen und gesangliche Höchstleistungen erwarten das Publikum. Zu hören sind Dauerbrenner wie „Liebeskummer lohnt sich nicht, „Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht“, und in der „kleinen Kneipe“ gibt es immer „Zucker im Kaffee“.

Zu erleben sind auf der Bühne Jessica Dauser, Annalena Lipp, Robert Gregor Kühn, Tobias Zeitz, Ansgar Wilk sowie Gudrun Wilk als Putze Hildegard, die nicht nur nach den rechten sieht, sondern mit ihren Gesangseinlagen besticht. Hermann, den Milchbarkeeper, spielt Regisseur Ansgar Wilk. Die musikalische Begleitung übernimmt Max I. Milian „in neu eingeschenkten Cocktailgläsern“. Im Bühnenbild und in den Kostümen von Ulrike Beckers läuft die rasante Show ab.

Kartenreservierungen für alle Vorstellungen können bereits jetzt getätigt werden unter mail@hoftheater-bergkirchen. de oder Telefon 08131/326400.

Ab 10. September ist Gudrun Wilk wieder persönlich im Theaterbüro da zu den üblichen Öffnungszeiten montags und von Mittwoch bis Freitag, jeweils von 14 bis 18 Uhr. INGRID KOCH