Goldener Taktstock für Günther Wellmann

Jubiläumskonzert der Amper-Musikanten: die Kapelle mit Sandra Berger und Günther Wellmann (vorne links). © Ingrid Koch

Bei den Amper-Musikanten ist eine Ära zu Ende gegangen. Kapellmeister Günther Wellmann hat nach 25 Jahren den Taktstock an Sandra Berger übergeben.

Bergkirchen/Günding – Bei den Amper-Musikanten Bergkirchen ist beim Jubiläumskonzert zum 25-jährigen Bestehen in der Sporthalle des SV Günding vor vollem Haus eine Ära zu Ende gegangen. Denn Kapellmeister Günther Wellmann hat nach 25 Jahren den Taktstock an die 32-jährige Sandra Berger übergeben, für die, wie sie sagte, „ein Traum in Erfüllung gegangen ist“.

Vereinsvorsitzender Kurt Weissenberger freute sich, viele Ehrengäste aus der Gemeinde zu begrüßen. Er hatte zusammen mit seinem Vorgänger Hubert Huber die Musikanten nach Bergkirchen geholt, ihnen im Kulturhaus in Eschenried ein Domizil verschafft und dafür eine eigene Blaskapelle bekommen, die immer präsent ist.

Sie übergaben das Erinnerungsbild: Kurt Weissenberger (links) mit zweiter Bürgermeisterin Dagmar Wagner und drittem Bürgermeister Hans Groß (Mitte). © Ingrid Koch

Ein Bild der Kulturstätte überreichte zweite Bürgermeisterin Dagmar Wagner als Geschenk. Dass die Amper-Musikanten Musik machen, die Herzen berührt und unter die Haut geht, bestätigte ihnen nicht nur Wagner, sondern auch der Vertreter vom Musikbund, Udo Neubauer, der einige Ehrungen vornahm und Wellmann symbolisch einen goldenden Taktstock überreichte.

Goldener Taktstock für Kapellmeister Günther Wellmann

Beim Jubiläumskonzert waren die Musiker in Hochform, und Kapellmeister Günther Wellmann dirigierte mit Leidenschaft das abwechslungsreiche Programm mit bayerisch-böhmischer Blasmusik bekannter Komponisten und Interpreten, ob im Walzertakt, als Polka oder Marsch.

Wolfgang Fritsch moderierte und Siegfried Lachmann rundete als Sänger das Konzert stimmungsvoll ab, etwa mit der Prager Polka oder zum Schluss mit dem Titel „Bis bald auf Wiederseh’n“ .

Wellmann wurde nach der Taktstockübergabe mit lange anhaltendem Applaus vom Publikum für sein verdienstvolles Wirken verabschiedet, aber nachdem die neue Dirigentin Sandra Berger ihr Debüt mit dem vielversprechenden Titel „Böhmischer Traum“ gegeben hatte, kam Wellmann noch einmal auf die Bühne, um den meist gespielten Militärmarsch „Alte Kameraden“ schwungvoll zu Gehör zu bringen.

Er erinnerte zum Abschluss an „die vielen schönen Stunden“, die er mit den Kollegen verbracht hatte. Er erhielt von Weissenberger ein Album über die vielen Auftritte, die bis nach Berlin führten, und wurde zum Ehrenmitglied ernannt.

Zum Auftakt hatte Nicola Hahn mit ihrem Bläserkreis-Orchester den musikalischen Reigen eröffnet, mit Stücken wie „A good start“, dem „Westminster March“ oder „Wien bleibt Wien“. Die Amper-Musikanten setzen wegen des Nachwuchsmangels auf die Schüler aus dem Bläserkreis. Das beste Beispiel ist die neue Kapellmeisterin Sandra Berger, die dort gefördert wurde.