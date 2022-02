Operettenfrosch des BR fürs Hoftheater Bergkirchen

Aus voller Kehle: die Darsteller Ansgar Wilk, Janet Bens, Tobias Zeitz und Annalena Lipp (von links). © Ingrid Koch

Das Hoftheater Bergkirchen hat in der Sendung Operetten-Boulevard auf BR-Klassik für seine „Frau Luna“ den Operettenfrosch verliehen bekommen.

Bergkirchen - Dieser ist ein Preis für ,Operetten-Mut‘, der seit 2016 verliehen wird. Er ist eine Auszeichnung für besonders gut gemachte, originelle und zeitgemäße Operettenproduktionen und wird als Urkunde an die Intendanten und ihre Spielstätte verliehen“, so die Hoftheater-Verantwortlichen um Herbert Müller und Ulrike Beckers auf der Internetseite.

Damit befinde man sich jetzt in illustrer Gesellschaft mit so bekannten Theaterhäusern wie dem Gärtnerplatztheater oder der Komischen Oper Berlin, die diesen Preis in den vergangenen Jahren ebenfalls erhalten haben.

Theaterwissenschaftler zu Gast im Bergkirchner Hoftheater

Der Theaterwissenschaftler, Operettenforscher und Autor Dr. Stefan Frey war vergangene Woche zu Gast im Hoftheater, um sich selbst ein Bild zu machen. Und er war begeistert. Um es vorwegzunehmen, Stefan Frey sagte nach dem Besuch in dem kleinen Theater, untergebracht in einem ehemaligen Kuhstall auf dem Weller-Hof, mit einer Bühne von nur vier mal vier Metern und 80 Plätzen: „Ich bin ein Fan geworden“.

Für die Bergkirchner Bühne ist nicht nur die Auszeichnung ein Highlight, sondern auch, in der Sendung „Operettenboulevard“ zusammen mit Produktionen aus großen Häusern wie aus der Oper Dortmund und der Staatsoperette Dresden, ins Blickfeld gerückt zu werden.

Theaterleiter Herbert Müller erläutert in der Sendung den Werdegang des Hoftheaters, das seine Spielstätte seit 2005 in Bergkirchen hat und anfangs vor nur wenigen Zuschauern spielte. Auch die derzeit finanziell angespannte Situation war Thema: „Es geht uns nicht besonders gut“, so Müller.

Stammpublikum aus der Region und München

Auf die Frage, woher das Publikum komme, sagt Müller: „Der gebürtige Bergkirchner kommt eher seltener“. Es sei das Stammpublikum aus der Region und München. Geboten werde vom gemischten Ensemble Schauspiel, Komödie, Revue und eben Operette. Für junge Schauspieler sei die Bühne ein Sprungbrett: „Sie kommen gerne zu uns“. Auch die Hauptdarstellerin in „Frau Luna“, Janet Bens, die in Leipzig studierte und ihr Fach „von der Pike auf gelernt hat“, äußerte sich zum Spielbetrieb und zum Genre Operette.

In „Frau Luna“ kann sie als gebürtige Berlinerin mit „Kodderschnauze“ und als versierte Operettensängerin alles zeigen: „singen, tanzen, sprechen und spielen“. Mit ihr stehen für den Erfolg auf der Bühne: Annalena Lipp, als Choreografin, Tänzerin, Sängerin und Schauspielerin sowie das „urkomische Männerduo“, so Frey, mit Ansgar Wilk und Tobias Zeitz. Anna Nam-Winkler begleitet am Klavier.

