„Große Dame der Gemeinde“

Eine große Ehre war es für Edith Daschner, die Goldene Bürgermedaille durch Bürgermeister Robert Axtner verliehen zu bekommen. © ink

Die Laudatio auf eine verdiente Persönlichkeit wurde bereits lange vorher gehalten, jetzt hat Edith Daschner auch persönlich die Goldene Bürgermedaille samt Urkunde in Empfang nehmen können.

Bergkirchen – Nun hat Bürgermeister Robert Axtner an Edith Daschner die Goldene Bürgermedaille zusammen mit der Ehrennadel und -urkunde der Gemeinde Bergkirchen persönlich im Rathaus überreicht. Die Laudatio hatte er bereits im Rahmen der Weihnachtsfeier der Gemeinde Bergkirchen im Eschenrieder Hof vor großem Publikum gehalten „für eine große Dame unserer Gemeinde Bergkirchen“. Edith Daschner konnte damals jedoch aus familiären Gründen nicht anwesend sein (wir haben berichtet).

Edith Daschner wurde aufgrund ihrer Verdienste über Jahrzehnte hinweg und in verschiedenen Bereichen – von der Kommunalpolitik über den sozialen Bereich für Kinder und Senioren sowie in Kirchenämtern – auf Beschluss des Gemeinderats mit der Goldenen Bürgermedaille der Gemeinde Bergkirchen ausgezeichnet. Aktiv ist Daschner nach dem Ausscheiden als Gemeinderätin und zweite Bürgermeisterin aber geblieben: Als Kulturreferentin ist sie für die Gestaltung des jährlichen Kulturprogramms zuständig, ist Leiterin der Nachbarschaftshilfe und engagiert sich in der Seniorenarbeit.

Edith Daschner sagt: „Ich freue mich sehr über die Auszeichnung mit der Goldenen Bürgermedaille der Gemeinde Bergkirchen. Das ist eine große Ehre für mich, und ich weiß dies sehr zu schätzen. Bei Bürgermeister Robert Axtner und dem Gemeinderat bedanke ich mich für die Verleihung.“