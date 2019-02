Feuerwehr hat zwei neue Ehrenmitglieder

Die Feuerwehr Kreuzholzhausen-Machtenstein hat auf der Hauptversammlung im Gmoahaisl zwei neue Ehrenmitglieder ernannt, die sich in jahrzehntelangem Einsatz ums Feuerwehrwesen verdient gemacht haben.

Kreuzholzhausen – Kommandant Florian Kandler hielt die Laudatio auf seinen Vorgänger Günter Lorchheim, der seit 1975 schon 44 Jahre aktiven Dienst geleistet hat und verschiedene Ämter ausübte, ob als 1. und 2. Vorstand oder als 1. und 2. Kommandant. Sehr stark habe er sich in Sachen „Standortfrage“ für das neue Feuerwehrhaus eingesetzt, und bei dem Bauvorhaben habe er immer tatkräftig mit zugepackt. Als Kommandant habe er die Ausbildung gefördert und Leistungsprüfungen initiiert. Vorstand Franz Gerer stellte die Verdienste von Thomas Schell heraus, der 1967 in die Feuerwehr eintrat und sich von 1980 bis 2009 als Fahnenträger engagierte. Als 2015 der Neubau von Bürger- und Feuerwehrhaus anstand, habe er immer „an vorderster Front“ mitgearbeitet. Schell sei nach wie vor die gute Seele des Hauses: „Ein Anruf genügt, und er ist da – wenn er nicht gerade auf Reisen ist“.

Kandler und Gerer freuten sich, die beiden Bergkirchner Gemeinderäte Dagmar Wagner (Kreuzholzhausen) und Johann Groß (Priel) begrüßen zu können. Bürgermeister Simon Landmann lobte das von Kandler vorgestellte Ausbildungsprogramm für 2019 einschließlich Atemschutz, der aufgrund der auftretenden Probleme immer mehr erforderlich werde, auch im Hinblick auf die Einsatzstärke beim Zusammenwirken der Gemeindefeuerwehren. Die Atemschutz-Ausstattung lässt sich die Gemeinde 10 000 Euro pro Feuerwehr kosten.

Großes Lob zollte er auch dem ambitionierten Jugendwart Roman Haas, der von einem „erfolgreichen Jahr 2018“ hinsichtlich der Ausbildung von vier Jugendlichen sprach. Seinen besonderen Dank sprach Landmann den acht Feuerwehrmännern aus Kreuzholzhausen und Machtenstein aus, die sich spontan für den fünftägigen Schneeeinsatz im Kreis Miesbach bereit erklärt hatten. Vorstand Gerer und Kommandant Kandler verwiesen bereits auf die im Januar 2020 stattfindenden Neuwahlen. Kandler wird wegen seines Umzugs definitiv nicht mehr antreten. Für heuer kündigte Gerer diverse Termine an, wie das Schafkopfrennen am 16. März. Die Wehr zählt 76 Mitglieder, darunter 34 Aktive, vier Jugendliche, 32 passive und vier fördernde Mitglieder sowie bisher zwei Ehrenmitglieder (durch die Neuernennung nun vier).

„Das Gmoahaisl lebt und ist nicht mehr wegzudenken“, lautete der Kommentar von Peter Plendl, stellvertretender Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Kreuzholzhausen-Machtenstein und Verwalter des Bürger- Feuerwehrhauses. Er erstattete Bericht über die „sehr aktive Nutzung des Hauses“ und den damit verbundenen hohen Arbeitsaufwand, erbracht durch Ehrenamtliche. Aufgrund der mit der Gemeinde Bergkirchen getroffenen Nutzungsvereinbarung trage die Kommune die Kosten für die Feuerwehr.

Er zählte die Veranstaltungen auf, die regelmäßig stattfinden, wie Sonntagsstammtisch, am Donnerstag Kartenspielen mit Essen oder Frauenstammtisch. Auf das Jahr gerechnet seien 750 bis 800 Stunden zu erbringen. Es brauche also viele Leute, „um das Bürgerhaus am Leben zu halten“.

ink