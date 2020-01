Grüne wollen auch in Bergkirchen mitreden

Stehen für grüne Themen in Bergkirchen (von links nach rechts): Joseph Scheingraber, Jürgen Rohner-Bergmann, Luisa Cuorvo, Gregor Sollath, He rmann Mohr, Helmut Braun, Karin Beittel,, Stefan Haas und Ruth Göttler.

Kommunalwahl

„Mut gemeinsam zu handeln!“ Unter diesem Motto starten die Grünen in der Gemeinde Bergkirchen in den Wahlkampf. Sie wollen in den Gemeinderat einziehen. Der Spitzenkandidat ist ein eingesessener Bergkirchner.