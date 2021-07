Grund- und Mittelschule ist für die digitale Zukunft gerüstet

Symbolische Übergabe in der Schule (von links): Alto Weigl, Robert Axtner und Roland Grüttner.

Gemeinde Bergkirchen hat mit Unterstützung des Freistaats viel in modernste Technik investiert

Die Zeiten von Schiefertafel und Kreide sind längst vorbei - die Digitalisierung hält auch in Schulen Einzug. In Bergkirchen ist hier jetzt viel passiert.

Bergkirchen – Für die digitale Zukunft gerüstet: Die Gemeinde Bergkirchen hat als Träger die Grund- und Mittelschule komplett neu verkabelt und mit modernster Technik ausgestattet. Bürgermeister Robert Axtner übergab jetzt die gesamte Ausstattung symbolisch an Schulleiter Roland Grüttner. Er wurde begleitet von Kämmerer Alto Weigl, der die finanzielle Seite gemanagt hat, und Martin Buchberger, dem IT-Experten im Rathaus, zuständig für die technische Ausstattung.

Die Schüler der Grund- und Mittelschule Bergkirchen sind nun bestens für die digitale Zukunft gewappnet. Die Gemeinde hat im zurückliegenden Jahr die Schule an das Glasfasernetz angeschlossen und außerdem elektrotechnisch auf den neuesten Stand gebracht.

Aber es wurden nicht nur Kabel verlegt. Die Schule erhielt im Mai 80 Notebooks für den mobilen Einsatz im Unterricht, die in einer intelligenten WLan-Struktur zu den bereits vorhandenen Geräten zum Einsatz kommen sollen. Zudem verfügt ab sofort jedes Klassenzimmer über eine Dokumentenkamera, damit Unterrichtsinhalte überall digital darstellbar sind.

Damit der Schulbetrieb künftig auch virtuell im Wechselbetrieb, in unterschiedlichen Räumen oder komplett von zu Hause möglich ist, hat die Gemeinde ein professionelles Web-Konferenzsystem fest installiert. Die im Frühjahr in Betrieb genommenen Geräte haben einen Wert von insgesamt rund 110 000 Euro, wovon den größten Teil der Freistaat im Rahmen des Programms „Digitalpakt Bayern“ finanziert. Für die Gemeinde bleibt so ein Eigenanteil von rund 33 000 Euro.

Beantragt wurde die Hardware bereits im vergangenen Jahr. Aufgrund der durch die Corona-Pandemie ausgelösten Halbleiterknappheit und den damit verbundenen Chipmangel kam es zu erheblichen Lieferengpässen.

Bürgermeister Axtner hat der Schule außerdem 15 Notebooks als Leihgeräte für finanziell weniger starke Familien zur Verfügung gestellt. Der Großteil dieser Geräte wurde im Rahmen des „Sonderbudgets Leihgeräte“ durch den Freistaat Bayern finanziert. „Mit Unterstützung des Freistaats weniger vermögenden Eltern, die es durch die Pandemie zusätzlich schwer haben, helfend zur Seite zu stehen“, betrachtet der Gemeindechef als besonders wichtig.

Dazu der Kommentar von Rektor Roland Grüttner: „Die Schule Bergkirchen ist sehr erfreut über das Engagement der Gemeinde in Sachen Digitalisierung. Unabhängig von den beiden Computerräumen und davon, dass bereits jeder Klassen- und Fachraum mit Computer, Beamer und Digitalkamera ausgestattet ist, sind in den letzten Wochen und Monaten weitere Geräte angeschafft worden.“

Inzwischen gibt es: Laptops als Schülerleihgeräte, zwei Laptopwagen zur Verwendung im Unterricht, ergänzende Notebooks für die Schüler, Lehrerdienstgeräte, ein Hybridklassenzimmer, von dem aus Unterricht live nach Hause gestreamt werden kann, und WLan im gesamten Schulgebäude.

Darüber hinaus signalisiere die Gemeinde Bergkirchen auch die Bereitschaft, ihre Schule mit einem Klassensatz an Tablets weiter zukunftsfähig auszustatten, so Grüttner weiter.

Digitalisierung ersetze natürlich keine Pädagogik und keinen guten Unterricht. „Aber auf der nun vorhandenen technischen Grundlage erhalten die Lehrkräfte weitere methodische Flexibilität und die Schülerinnen und Schüler eine Ausbildung, an die sie im Berufsleben nahtlos anknüpfen können.“

Ingrid Koch