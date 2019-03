83-Jährige bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Bei einem schweren Unfall am Freitagfrüh sind drei Personen verletzt wprden, eine 83-jährige Frau aus Sulzemoos schwer. Der Zusammenstoß war so stark, dass bei zwei Autos sogar die Türen herausgerissen wurden.

Günding–Eine 83-jährige Autofahrerin aus Sulzemoos ist am Freitagfrüh bei einem Unfall schwer verletzt worden. Gegen 7 Uhr war die Fiat-Fahrerin auf der Kreisstraße 5 von Bergkirchen in Richtung Günding unterwegs. Kurz vor Günding kam sie aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Dort kollidierte sie frontal mit einem Seat. In den schleudernden Seat krachte ein nachfolgender VW Polo. Wie das THW Dachau mitteilte, wurden bei den beiden Autos sogar die Türen durch den Aufprall aus der Verankerung gerissen. Die 53-jährige Seat- Lenkerin aus Egenhofen und der 28-jährige Polo-Fahrer aus München wurden glücklicherweise nur leicht verletzt, sie konnten sich selbst befreien.Der Rettungsdienst versorgte sie.

Die Fahrerin des Fiat 500 musste mit hydraulischem Gerät über den Kofferraum durch die Feuerwehr Günding gerettet werden, THW- Sanitäter stellten den „inneren Retter“ und betreuten die Lenkerin. Der Rettungshubschrauber Christoph 1 flog die 83-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Münchner Klinikum.

Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7500 Euro. Für die Dauer von rund zwei Stunden war die Kreisstraße wegen der Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung komplett gesperrt.

dn