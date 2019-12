Exhibitionist entblößt sich an der Maisach vor Frau - Polizei sucht Zeugen

Ein Exhibitionist belästigte eine 38-jährige Frau, die an der Maisach im Ortsteil Günding spazieren ging. Die Kripo sucht Zeugen.

Bergkirchen – Am Freitag (29. November) gegen 13 Uhr war die Frau mit ihrem Kinderwagen auf dem Weg entlang der Maisach spazieren. Plötzlich trat ein unbekannter Mann von hinten an die Frau heran, die sich erschrocken umdrehte und ansehen musste, wie der Unbekannte an seinem Glied manipulierte.

Die Frau lief daraufhin um Hilfe schreiend davon, der Exhibitionist entfernte sich auf dem Weg in Richtung Bergkirchen.

Täterbeschreibung: Der Täter war etwa 45 bis 50 Jahre als, ca. 180 cm groß, hatte schulterlange, offen getragene graue Haare, insgesamt ein ungepflegtes äußeres Erscheinungsbild, war bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover, grüner Arbeitshose und schwarzen festen Schuhen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0 81 41/61 20 bei der Kripo Fürstenfeldbruck zu melden.

Auch in Petershausen hat ein Mann eine junge Frau am S-Bahnhof Petershausen belästigt.

