Immer wieder kracht es hier - das soll sich jetzt ändern

Die Kreuzung St.-Vitus-/ und Hauptstaße in Günding gehört zu den unfallträchtigsten im ganzen Landkreis Dachau: Das soll sich nun ändern.

Günding – Die Kreuzung in Günding gehört zu den unfallträchtigsten im ganzen Landkreis Dachau: Wegen ihrer Unübersichtlichkeit kommt es an der Stelle, wo sich die St.-Vitus-Straße in Richtung Unterbachern und die Kreisstraße von Dachau nach Bergkirchen kreuzen, immer wieder zu Unfällen. Die Gemeinde und Polizei wollen schon lange Abhilfe schaffen. So ist seit Jahren die Installation einer Ampelanlage im Gespräch.

Im Haushaltsplan 2017 hatte die Gemeinde Bergkirchen für den Umbau bereits 55 000 Euro für die Beteiligung an den Kosten bereitgestellt. Zunächst hatten jedoch erst einmal die Verkehrsinsel entfernt und der Maibaum versetzt werden müssen. Anschließend hatte der eigentlich für das Frühjahr 2018 anvisierte Baubeginn verschoben werden müssen, da zu dem Zeitpunkt die Auftragsbücher der Baufirmen voll gewesen seien, hieß es von Seiten der Gemeinde.

Nun aber sind die Bauarbeiten in vollem Gange. Für die Autofahrer bedeutet dies zwar erhebliche Umleitungen; die Baufirma ist laut Gemeinde jedoch „bemüht, die Zufahrt für landwirtschaftliche Fahrzeuge zur Gündinger Biogasanlage zu ermöglichen, auch am Wochenende“. Wann die Ampelanlage in Betrieb genommen werden kann, steht noch nicht fest. Mit neun Zusammenstößen im Jahr 2018 lag die Kreuzung in der Polizeistatistik auf Rang vier aller Unfallknoten in Stadt und Landkreis Dachau.