Hund verursacht Unfall in Günding - und flüchtet

Günding - Die Polizei ist auf der Suche nach dem Halter eines schwarzen Hundes, der am Dienstag in Günding einen Unfall verursacht hat. Gegen 12.45 Uhr fuhr ein 58-jähriger Bobinger mit einem VW Caddy auf der Brucker Straße in Richtung Dachau. Kurz vor dem Hotel Forelle lief plötzlich von rechts der größere schwarze Hund auf die Straße, wie die Polizei im Pressebericht mitteilte. Der VW-Lenker musste ausweichen und fuhr deshalb über eine Verkehrsinsel. Durch das Fahrmanöver des 58-Jährigen fand keine Kollision mit dem Tier statt – der Hund lief unverrichteter Dinge sowie unverletzt in unbekannte Richtung weg, so die Polizei. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

dn