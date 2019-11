Unfallschwerpunkt mit Ampel sicherer gemacht

Grünes Licht für Gündinger Kreuzung

Freie Fahrt in Günding: Wie angekündigt, ist die Ampelanlage in Alt-Günding an der Kreisstraße von Mitterndorf nach Bergkirchen mit breiten Abbiegespuren in die St.-Vitus-Straße und in Richtung Unterbachern nach einigen Verzögerungen zum 8. November fertiggestellt worden, die Inbetriebnahme erfolgte erst am vergangenen Dienstag. Damit ist eine der unfallträchtigsten Kreuzungen im Landkreis sicherer geworden.