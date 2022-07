Der Ort hat doppelten Grund zu feiern

Die spektakuläre Showübung wurde von Pressesprecher Ricardo Escoda gekonnt moderiert. © Feuerwehr Günding

125-jähriges Bestehen der Feuerwehr mit Weihe des neuen Mehrzweckfahrzeugs verbunden

Günding – Passive und aktive Mitglieder, Förderer und Ehrenmitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Günding, Bürgermeister Robert Axtner, Vertreter des THW und der Feuerwehr Lauterbach, und zahlreiche Gäste kamen zum am Feuerwehrgerätehaus in der Sankt-Vitus-Straße in Günding, um das 125-jährigen Jubiläum der Wehr und damit verbunden die Fahrzeugweihe des neuen Mehrzweckfahrzeugs mitzufeiern.

Die kirchliche Zeremonie wurde von Pfarrer Günter Gerhardinger eröffnet. Nach einem kurzen Rückblick auf die vergangenen 125 Jahre folgte direkt im Anschluss die Weihe der Fahne und des neuen MZF vom Typ MAN, ausgebaut von der Firma Compoint und zur Verfügung gestellt von der Gemeinde Bergkirchen.

Im Anschluss an die Danksagung und den Ausblick durch die Kreisbrandinspektion, vertreten durch Franz Bründler, eröffnete Vorsitzender Maximilian Märkl das Salatbuffet, die Grillstation und die Schänke.

Bei Temperaturen um die 30 Grad Celsius suchten die meisten Beteiligten im Zelt mit offenen Seitenwänden, unter Stehtischen mit aufgespannten Sonnenschirmen und unter den Pavillons Schutz vor der Sonne.

Nach dem Essen begann die Showübung unter Leitung des 2. Kommandanten Matthias Grasse und Mitwirkung des 1. Kommandanten Felix Schelauske. Die Mannschaft rückte wie bei einem realen Einsatz mit Blaulicht und Sirene im HLF an und fand eine eingeklemmte Person in einem Opel Astra vor. Ein Baum war auf das Dach der Fahrerseite gestürzt, der Verunglückte musste mithilfe von schwerem technischen Gerät befreit werden. Pressesprecher Ricardo Escoda kommentierte das gesamte Szenario für die zahlreichen Zuschauer und gab fundierte Einblicke in den Ablauf eines derartigen Einsatzszenarios.

Während des gesamten Sonntags hatten alle Gäste die Möglichkeit Fragen zu den neuen Fahrzeugen oder der Ausrüstung der Feuerwehr zu stellen und durften auch in den Fahrzeugen sitzen. Für die Kinder wurden eine Spritzwand, die bei den sommerlichen Temperaturen sehr begehrt war, und eine Fahrt im Feuerwehrauto angeboten.

Am Nachmittag wurden außerdem selbst gemachter Kaffee und Kuchen vom Madlverein Günding verkauft. dn

Den kirchliche Segen über das neue Gündinger Feuerwehrfahrzeug sprach Pfarrer Günter Gerhardinger aus. © Feuerwehr Günding