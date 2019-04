Planungen für neues Haus kommen voran

Die Feuerwehr Bergkirchen hat bei der Jahresversammlung Bilanz gezogen. Acht Einsätze und einige Übungen standen zu Buche. Aus dem Rathaus gab es gute Neuigkeiten.

Bergkirchen – Bei der Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Bergkirchen im Gasthaus Pfeil hat Kommandant Matthias Liedl Bericht über die in 2018 getätigten Einsätze erstattet: Er sprach von zwei technischen Hilfeleistungen und sechs Bränden. Daneben gab es diverse Übungen: eine Belastungsübung auf der Atemschutzstrecke in Karlsfeld, eine Übung am Brandschutzcontainer und zusammen mit der FFW Feldgeding Einsatzszenarien in Geretsried. Heuer soll unter anderem eine große Übung in einem leer stehenden Haus in der Bacherner Straße stattfinden.

Jugendwart Martin Schwarz betreut derzeit fünf Jugendliche und absolvierte mit ihnen 2018 fünf Übungen.

Agnes Weller wurde in der Versammlung einstimmig zur neuen Schriftführerin gewählt. Und so freut sich das männliche Führungsteam, dass es nun mit Agnes Weller und Sonja Zacherl zwei aktive Feuerwehrfrauen gibt. Vorstand Martin Zacherl und der stellvertretende Kommandant Christian Zacherl verjüngen die Mannschaft bereits seit Ende vergangenen Jahres. Roland Valentin führt weiterhin die Kasse.

Martin Zacherl kündigte die Aktivitäten für 2019 an: Am 5. Mai findet der „Wings for Life-Run“ statt, am 30. Mai ist der Ausflug mit dem Zug nach Ingolstadt einschließlich Stadtführung und Museumsbesuch geplant. Es folgt am 21. Juni statt des Weinfestes eine Sonnwendfeier.

Gemeinderat Franz Liedl bedankte sich im Namen von Bürgermeister Simon Landmann für den ehrenamtlichen Einsatz und sprach das in Planung befindliche Feuerwehrhaus an der Sonnenstraße an. In diesem Zusammenhang informierte zweiter Kommandant Christian Zacherl über die Besprechung im Rathaus: Die Ausschreibungen für den Rohbau laufen. Ziel ist, dass das Gebäude in diesem Jahr noch bezugsfertig wird. Eigenleistungen setzt die Gemeinde als Bedingung voraus.

So werden die Feuerwehrler die Arbeiten für die Heizungs- und Elektroinstallation übernehmen.

In dem vorliegenden Haushaltsplan der Gemeinde für 2019 sind für den Neubau des Hauses 400 000 Euro inklusive Planungskosten vorgesehen.

Ingrid Koch