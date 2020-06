Gymnastikabteilung Bergkirchen erinnert zum 50-jährigen Bestehen an ihre Anfangszeiten

Auf dem Speicher der Schule fing alles an

Die lange geplante große Feier in der Maisachhalle am 14. März zum 50-jährgen Bestehen der Gymnastikabteilung des TSV Bergkirchen musste wegen der Corona-Pandemie kurzfristig abgesagt werden. „Wir überreichten aber noch vor der Ausgangssperre den zehn Gründungsmitgliedern, die der Abteilung treu geblieben sind, einen Blumenstock und unterhielten uns in dieser kleinen Runde beim „Seewirt“ über die Anfangszeiten der Gymnastikabteilung“, berichtet Renate Kugler, die vor 20 Jahren von ihrer Mutter Hildegard Göttler die Leitung der Abteilung übernahm. Jetzt will die Abteilung an ihre Anfänge erinnern und von ihrer Arbeit erzählen.