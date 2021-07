Festivalsommer in Bergkirchen - Heuer wird’s besonders bunt!

Konzerte und Theater starten ab Samstag

Der Festivalsommer 2021 im Landkreis Dachau mit dem Titel „Servus Bergkirchen!“ startet am kommenden Samstag, 10. Juli.

Bergkirchen – Der Festivalsommer veranstaltet vom Hoftheater Bergkirchen,, wird in diesem Jahr besonders bunt. Das Kulturevent findet auf der Freilichtbühne vor der Halle des TC Lauterbach statt (bei schlechtem Wetter in der Halle). Neben dem Hauptstück, der Posse mit Gesang „Der Zerrissene“ von Johann Nestroy, hat sich das Hoftheater Gäste aus dem Landkreis und Umgebung eingeladen.

Den Auftakt macht am Samstag ein bereits ausverkauftes Jazzkonzert mit dem Quartett Stephan Holstein, Alex Jung, Johannes Ochsenbauer & Max I. Milian. Zur Einstimmung und quasi als „Vorband“ für die vier Musiker wird der Dachauer Chor „Popchorn Dachau“ eine kleine Auswahl aus seinem Repertoire erklingen lassen.

Am Sonntag, 11. Juli, um 20 Uhr ist das Zimmertheater Uffing zu Gast. Auf dem Programm steht die Komödie „Gretchen 89 ff.“ von Lutz Hübner. Dieser gewährt mit seinem Stück dem Publikum einen urkomischen und ungeschminkten Blick in die Welt des Theaters. Chiara Nassauer und Tobias Zeitz, der dem Hoftheater Ensemble angehört, schlüpfen in die wechselnden Rollen.

Am Donnerstag, 15. Juli um 20 Uhr hat Johann Nestroys Posse mit Gesang „Der Zerrissene“ Premiere. Begleitend zum Stück haben die beiden Bundesfreiwilligendienstleistenden des Hoftheaters, Frederike Hartung und Johannes Heubner, einen Podcast erstellt mit dem Titel „Servus Nestroy“. In ihm geht es um den Autor des diesjährigen Sommerstücks, seine Zeit des Wiener Biedermeier und allerlei Wissenswertes.

Außerdem gibt es in diesem Festivalsommer vier Abende der Vhs- Bergkirchen mit ihrer Reihe „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ mit zwei Konzerten, einer Lesung und einem Filmabend.

Thomas Nied und Band laden am Donnerstag, 22. Juli, zur musikalischen Weltreise „Gently down the line“ ein. Weitere Gäste des Hoftheaters sind die Amper-Musikanten Bergkirchen am Sonntag, 25. Juli, um 11 Uhr mit ihrem Frühschoppen bei freiem Eintritt, aber eine Anmeldung ist erforderlich.

Den Abschluss des Festivals machen Mitglieder und Gäste des Hoftheaters am 8. August mit einem Sommernachtskonzert mit Melodien aus Oper, Operette und Musical. Kulinarisch verwöhnt werden die Gäste vor der Halle des TC Lauterbach im kleinen Heurigengarten. Das Wirtshaus Oberbachern sorgt hier, passend zum Nestroystück, für kleine Wiener Schmankerln und Getränke. INGRID KOCH

Eintrittskarten

Karten gibt es unter: 0 81 31/32 64 00 oder mail@hoftheater-bergkirchen.de. Die Karten für die Vhs-Vorstellungen sind über die Vhs buchbar.

Ingrid Koch