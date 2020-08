Hochrangiger Theologe und lieber Gast

Bergkirchen – „Hubert Eberl hat durch Zufall entdeckt, dass ein berühmter Sohn von Eisolzried ein hochrangiger Theologe geworden ist“, berichtet Inge Bortenschlager, die zusammen mit Eberl die Familiengeschichte der alt eingesessenen Familie Hartmann erforscht hat und feststellt, „dass aus mehreren Nebenlinien kluge Köpfe hervorgingen“.

Ursprünglich kommen die Hartmanns in der Gemeinde Bergkirchen aus dem heutigen Schwabhauser Gemeindeteil Oberroth. Dort sind sie 1675 erstmals in den Kirchenbüchern erwähnt. Techniker, Musiker und Professoren hat die weit verzweigte Familie hervorgebracht. In ihrem Beitrag erinnern die Heimatforscher an Dr. phil. Johann Baptist Hartmann aus Eisolzried, der vor 70 Jahren am 17. August 1950 starb.

Er wurde als Sohn von Johann Hartmann (Fischerbauer Eisolzried) und der damals noch ledigen Katharina Baumann aus Lauterbach am 24. Juni 1871 in München geboren. Aufgewachsen ist er bei seinen Großeltern Maria und Georg Baumann in Lauterbach. Die damaligen Lebensumstände machten das notwendig. Seine Eltern übernahmen 1875 den Fischer-Hof in Eisolzried (am Ortseingang). Sie hatten noch weitere 14 Kinder. Nach dem Besuch der Schule trat er in das Priesterseminar in Freising ein, um dort seiner Berufung (Priesterweihe am 29.6.1898) zu folgen.

Den Lauterbachern dankte der Geistliche, indem er seine Primiz am 24. Juli 1898 dort feierte. Der „Amperbote“ berichtete damals unter anderem: „Die Bewohner hatten mit rührender Sorgfalt ihre H��user festlich geschmückt, so dass der an und für sich reizend gelegene Festort im Sonnenglanz eines schönen Tages einen erhebenden Anblick bot. Den Festzug eröffneten unter Böllerschüssen und Glockengeläute 30 weiß gekleidete Mädchen, denen sich der hochwürdige Klerus und die Festteilnehmer anschlossen.“

Von 1898 bis 1903 war Johann Baptist Hartmann als Koadjutor (Beisteher des Pfarrers) in verschiedenen Gemeinden tätig, zuletzt St. Jakob am Anger in München. Drei Jahre leitete er das damalige Lehrlingsheim an der Morassistraße. 27 Jahre lang war er Präses des katholischen Jugendvereins St. Anton. Von 1909 bis 1947 war Hartmann Kurat an der Universitäts-Frauenklinik München.

„Während dieser Zeit durfte ich über 80 000 Kindern die heilige Taufe spenden. Tausenden von Müttern und kranken Frauen konnte ich Berater und Tröster sein.“ So beschreibt er seine dortige Tätigkeit anlässlich seines 50-jährigen Priesterjubiläums im Jahre 1948.

In Eisolzried, Lauterbach und Deutenhausen war er ein gern gesehener Gast, wenn es darum ging, eine Fahne oder ein Denkmal zu weihen. Dokumentiert sind hier die Weihe der Burschenfahne Lauterbach im Jahr 1912, die Einweihung des Kriegerdenkmals in Lauterbach 1922, die Fahnenweihe des Burschenvereins Deutenhausen 1928 und natürlich die Weihe des Gelöbnisdenkmals seines Bruders Thomas Hartmann in Eisolzried 1931.

Ein Verwandter der weitverzweigten Hartmann-Familie beschrieb Johann B. Hartmann wie folgt: „Er war heiter und weltoffen und er erzählte uns viel von seinen großen Radtouren als Student und junger Geistlicher. Später unternahm er auch Ferienfahrten nach Rom und ins Heilige Land. Er war ein sehr beliebter Seelsorger, Helfer und Berater. Ich habe ihn immer pflichteifrig, aber heiter und tolerant gegenüber den menschlichen Schwächen seiner Schäflein erlebt.“ Ein Leben lang stand ihm als Haushälterin seine Schwester Maria (+1968) treu zur Seite.

Ingrid Koch