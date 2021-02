Höchst engagiert, hoch dekoriert

Josef Haas aus Bergkirchen ist heute 80 Jahre alt – Ehemaliger Kämmerer und Vereinsgründer

Bergkirchen – Josef Haas feiert heute seinen 80. Geburtstag. Er stammt aus einer alteingesessenen Familie vom Hackerhof in Bergkirchen und hat sich in vielerlei Hinsicht in seiner Heimatgemeinde große Verdienste erworben.