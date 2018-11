In der Welt der Götter und Sagen

Am Samstag um 20 Uhr gibt es im Hoftheater Bergkirchen eine Uraufführung, denn Ansgar Wilk erzählt die „Geschichte der Odyssee“.

Bergkirchen – Eintauchen in die Welt der Götter: Am Samstag um 20 Uhr gibt es im Hoftheater Bergkirchen eine Uraufführung, denn Ansgar Wilk erzählt die „Geschichte der Odyssee“, die dem griechischen Dichter Homer zugeschrieben wird, als „modernes Märchen“. Wilk führt zudem Regie und wirkt als Darsteller mit.

In Szene gesetzt wird die Geschichte über die Irrfahrten des Odysseus, des von den Göttern gejagten Königs von Ithaka, der nach dem Trojanischen Krieg die Heimat nicht finden darf und über die Meere irrt. „Dass es dabei äußerst spannend und unterhaltend zugeht, versteht sich von selbst. Denn die Begegnungen mit dem Zyklopen, mit Circe oder den Sirenen versprechen Abenteuer pur“, so Wilk. Am Einführungsabend informierte Wilk die Zuhörer detailliert über das Epos aus dem späten 8. Jahrhundert, den Dichter Homer und die Sichtweise in seiner Neufassung.

Er ließ Lisa Wittemer, Jürgen Füser und Jonathan Kramer zu Wort kommen, denen er bei der intensiven Vorbereitung auf die Rollen einiges abverlangt hat. Füser verkörpert sowohl Odysseus als auch Göttervater Zeus. Lisa Wittmer spielt starke Figuren wie die Göttin Athene und die männermordende Zauberin Kirke, während Jonathan Kramer sich in ein Schwein verwandelt und als „Schlingel“ und schelmischer Gott Hermes auftritt. Es geht in dem Stück um den Dialog zwischen Mensch und Gott, die Unsterblichkeit und letztlich darum, dass mit „Mut und Tatkraft“ Abenteuer überlebt werden können. Das Stück soll auch Schüler ansprechen, denn das Ensemble plant Aufführungen für Jugendliche ab der siebten Jahrgangsstufe.

