Hoftheater Bergkirchen hat viele spannende und lustige Stücke auf neuem Spielplan

Seit Anbeginn im Ensemble des Hoftheaters: Janet Bens als Sängerin Corinne, und Ansgar Wilk, als Major ihr Liebhaber in „Mamselle Nitouche“. © ink

Bergkirchen – Das Hoftheater Bergkirchen hat bereits seinen Spielplan bis zum Ende der Saison im August online vorgestellt. Die an Ostern aufgeführte glanzvolle Operette „Mamselle Nitouche“ mit Cancan, opulenten Kostümen und viel Musik wird es auch in der neuen Spielzeit ab September wieder geben.

Es wirken darin unter anderem Janet Bens und Ansgar Wilk mit, die seit Beginn 2015 zum Ensemble des Hoftheaters gehören und als Traumpaar zehn Jahre lang in dem Musical „Edith Piaf – Süchtig nach Liebe“ begeistert haben. Auch in der französischen Operette sind sie ein Paar.

100. Geburtstag von Loriot wird gefeiert

Am 20. Mai wird der 100. Geburtstag von Loriot, der sich in diesem Herbst jährt, gefeiert. Zwischendurch gibt es jede Menge abwechslungsreiche Unterhaltung, von „All das Schöne“ mit Ansgar Wilk, das seine letzten Vorstellungen erlebt, über die Komödie „Butterbrot“, „Das Glas Wasser“ oder „Halpern & Johnson“. Nicht zu vergessen natürlich der Renner: die Milchbar-Schlager-Revue.

Gastspiel aus Burghausen „Der Enkeltrick“

Besonders erwähnenswert ist das Gastspiel des Theaters „Cabaret Burghausen“ mit der Komödie „Der Enkeltrick“ von Frank Piotraschke am Sonntag, 7. Mai, um 17 Uhr. Dort ist Patrick Brenner zu erleben, der auch zum Ensemble des Hoftheaters gehört.

Pfingstkonzert auf Spendenbasis

Das traditionelle Konzert am Pfingstmontag, das Janet Bens und Petra Morper in der Pfarrkirche Sankt Johann Baptist veranstalten, ist besetzt mit Mezzosopranistin Stephanie Eineder, die im Hoftheater bereits als Prinz Orlofski zu erleben war, sowie Susanna Morper mit der Violine und Nenad Uskokovic am Cello. Gemeinsam mit Petra Morper musizieren sie vokale und instrumentale Musik von Händel, Mozart, Schumann, R. Strauss und anderen Komponisten (Eintritt auf Spendenbasis).

Theatersommer Bergkirchen vom 14. Juli bis 12. August

Und dann ist es schon wieder Zeit für den „Theatersommer Bergkirchen“ in Lauterbach vom 14. Juli bis 12. August, der in diesem Jahr zweigeteilt ist, ganz nach dem Motto „Geteilte Freude ist doppelte Freude“. Dabei wird ein Jubiläum gefeiert, anlässlich des 50-jährigen Erscheinens des Weltbestsellers „Momo“ von Michael Ende, der in einer Theaterbearbeitung auf der Bühne in der Halle in Lauterbach aufgeführt wird, und zwar vom 14. bis 29. Juli. Im zweiten Teil des Theatersommers von 3. bis 12. August findet eine Wiederaufnahme aus dem vergangenen Jahr statt: Wegen des großen Erfolgs kommt noch einmal „Der Brandner Kaspar und das ewig’ Leben“ zur Aufführung.

Von INGRID KOCH