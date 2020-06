Endlich: Hoftheater Bergkirchen spielt wieder

Die theaterlose Zeit geht zu Ende: Das Hoftheater Bergkirchen darf endlich wieder spielen in diesem besonderen Theatersommer vom 4. Juli bis 15. August.

VON INGRID KOCH

Bergkirchen – Wie im vergangenen Jahr ist der Spielort die Freilichtbühne Lauterbach Am Kreuzweg 6. Zum einen wegen der schönen Atmosphäre an hoffentlich lauen Sommerabenden und zum anderen, „weil wir im Hoftheater erst umfangreiche Veränderungen vornehmen müssen, um die corona-bedingten Auflagen zu erfüllen“, sagt Theaterleiter Herbert Müller. „Wir haben bereits mit dem Umzug und den Aufbauten in Lauterbach begonnen. Demnächst starten die Proben, auf die wir uns alle schon sehr freuen.“ Müller bedankt sich diesbezüglich beim TC Lauterbach als Gastgeber und besonders bei Dieter Fritz für die Unterstützung.

Der Komödientitel „Hier sind Sie richtig!“ ist das Motto für einen lustigen Abend unter freiem Himmel. Die Schirmherrschaft hat Landrat Stefan Löwl übernommen. In der Halle des TC Lauterbach befinden sich die Theaterkasse, die Toiletten und die Theaterbar. Aufgeführt werden die beiden Stücke „Hier sind Sie richtig“ (Beginn um 20 Uhr) und „Die sieben Türme“ (Beginn um 19 Uhr), ergänzt durch ein Rahmenprogramm mit musikalischen und literarischen Beiträgen.

Das von Herbert Müller bearbeitete und inszenierte Hauptstück im Bühnenbild von Ulrike Beckers trägt den Titel „Hier sind Sie richtig! Le bonne adresse“. Es handelt sich um einen Schwank des französischen Autors Marc Camoletti (1923-2003), in dem es zu zahlreichen Verwechslungen und jeder Menge Situationskomik kommt. Die Mitwirkenden sind: Georgette, ein ehemaliger Vaudeville-Star und Wohnungsvermieterin (Janet Bens), Jaqueline, die forsche Malerin (Lisa Bales), Janine, die sensible Musiklehrerin für E-Gitarre (Sarah Giebel), Berthe, das mannstolle Dienstmädchen (Annalena Lipp), Spartacus, ein nicht mehr ganz taufrisches Modell (Ansgar Wilk), Bertrand, ein schüchterner junger Mann auf der Suche nach dem Eheglück (Tobias Zeitz), Bernard, ein Herr auf Wohnungssuche (Jürgen Füser), Jean, ein mäßig begabter Musikschüler (Julian Brodacz), Catherine, die Nachbarin (Annette Thomas).

Außerdem wird das beliebte Stück „Die sieben Türme“ von Heiner Kondschak aufgeführt, eine hanebüchene Komödie für die ganze Familie.

Kartenbestellungen

sind möglich unter Telefon 0 81 31/32 64 00 oder mail@hoftheater-bergkirchen.de. Die Besucher werden gebeten, sich vorab online zu informieren, sowohl über den Sitzplan als auch über die Sicherheitsvorkehrungen.