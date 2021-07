Turbulentes, temporeiches Spektakel: Eine rundum begeisternde Premiere

Theatersommer im Landkreis Dachau „Servus Bergkirchen“

Das Hoftheater Bergkirchen hat eine glanzvolle Premiere gefeiert. Es war ein kultureller Höhepunkt im Landkreis.

Lauterbach – Im Mittelpunkt des Theatersommers im Landkreis Dachau „Servus Bergkirchen“ unter der Schirmherrschaft von Landrat Stefan Löwl steht „Der Zerrissene“, eine der berühmtesten Possen des österreichischen Dichters und Komödianten Johann Nestroy (1801-1862). Sein Werk ist der literarische Höhepunkt des Alt-Wiener Volkstheaters.

Für das Hoftheater Bergkirchen hat Theaterleiter und Nestroy-Liebhaber Herbert Müller das Stück bearbeitet, witzig inszeniert mit bissigen aktuellen Bezügen zur Politik, einem ironischen Blick auf die Schauspielzunft und die derzeitige geringe Wertschätzung der Kunst.

Stimmungsvolle Musik, Gesang und zündende Tanzeinlagen geben die Würze.

Als Diener, Knecht und Justitiar Staubmann ist Müller in dem turbulenten, temporeichen Spektakel in seinem Element. Zum Auftakt gibt er sich „die Ehre“, das werte Publikum zu begrüßen und scharfzüngig die Zusammensetzung zu sezieren. Sozusagen als Vorgeschmack auf die Kraft der Sprache Nestroys.

Gespielt wird heuer anders als im letzten Jahr wieder in großer Besetzung, jedoch unter Beachtung der Auflagen und mit reduziertem Platzangebot. Es erklingt Musik von Adolf Müller, Franz Schubert, Johann Nepomuk Hummel und anderen Komponisten des Wiener Biedermeier. Die musikalische Leitung hat Petra Morper (Klavier). Sie musiziert im hochkarätig besetzten Schubert-Hummel-Quintett zusammen mit Susanna Morper (Violine), Eugen Tluck (Viola), Michelle Keller (Violoncello) und Martin Ziegenaus (Kontrabass).

Im ansprechenden zeitgenössischen Bühnenbild von Ulrike Beckers entwickelt sich das packende Verwechslungsspiel um Geld, Heirat, Täuschung und Heuchelei. Für die Mitwirkenden hat Beckers farbenfrohe Kostüme geschneidert. In der Titelrolle glänzt Ansgar Wilk. Er gibt alles. Als der reiche gelangweilte, im Gemüt zerrissene Kapitalist Herr von Lips, ist er in Höchstform. Er tanzt, singt und lässt sich von den drei entzückenden, aufgedrehten Damen in seinem „fidelen Haus“ gerne umgarnen. Das sind singend und tanzend: Hanna von Stifler, eine Dame der Gesellschaft (Jessica Dauser), die Reiterin aus Leidenschaft Hanna von Sporner (die Choreographin Annalena Lipp) und Hanna von Wixer, Sopran mit Begeisterung (Annette Thomas).

Heiraten könnte für von Lips die Lösung sein. Da erscheint die zwielichtige, selbstbewusste Madame Schleyer (Julia Rieblinger), die nicht abgeneigt zu sein scheint. Doch sie ist auch die treulose Mathilde des von Geldsorgen geplagten Schlossers Gluthammer, eine Paraderolle für Tobias Zeitz, der leidet und tobt und vor Temperament und Kraft nur so strotzt. Im handgreiflichen Streit versuchen die beiden Rivalen, ihr Problem mit Mathilde zu lösen, und landen in einem Bach. Lips, der überlebt hat, flüchtet sich zum Hof des Pächters Krautkopf (Jürgen Füser), wo sich Kathi (Sarah Giebel), Krautkopfs Mündel, seiner liebevoll annimmt. Zur Tarnung tritt er als Knecht in Krautkopfs Dienst. Aber auch Gluthammer taucht dort auf. Er hält sich seinerseits für den Mörder von Lips. Das bringt den verwirrten Krautkopf in arge Bedrängnis. Das leidenschaftlich ausgetragene Versteckspiel beginnt.

Die Zuschauer haben ihren Spaß und sparen nicht mit Zwischenapplaus. Die schnatternden Damen träumen schon davon, das Erbe des vermeintlich ums Leben gekommenen Herrn von Lips anzutreten. Doch es kommt ganz anders in dieser „von phantasiebegabten Köpfen“ in Szene gesetzten urkomischen Komödie. Ein Testament taucht auf, und die liebe Kathi ist die Glückliche.

Die begeisterten Zuschauer fühlten sich bestens unterhalten in der zweistündigen, mit Ironie und derben Sprüchen in Mundart gespickten Darbietung über menschliche Schwächen und bedankten sich mit lang anhaltendem Beifall für die schwungvolle Aufführung, die Spielfreude des Ensembles und den Einfallsreichtum der Inszenierung. Helmut Zech als stellvertretender Landrat überreichte als Dankeschön Rosen.

Zuständig für die Bühnentechnik sind: Stefan Thomas, Ingo Thomas und, Frederike Hartung, die zusammen mit Johannes Heubner (beide Bundesfreiwilligendienst Kultur) an der Produktion mitgearbeitet hat.