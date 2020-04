„Jetzt sollen es die Jungen machen“

Horst Winter verlässt den Gemeinderat Bergkirchen. 12 Jahre sind genug, sagt er und lässt den Jungen nun den Vortritt

Lauterbach – Der Lauterbacher Gemeinderat Horst Winter hat nach 12-jähriger Amtszeit bei der letzten Kommunalwahl nicht mehr kandidiert. „Jetzt sollen es mal die Jungen machen und neue Ideen einbringen. Das ist gut so“, meint er. Stattdessen übernimmt ein anderer Lauterbacher der Wählergemeinschaft Eisolzried-Lauterbach-Kreuzholzhausen seine Aufgaben. Der Vorsitzende des Sportvereins TC-Lauterbach, Bernhard Fritz, hat den Einzug in den Gemeinderat geschafft. Darüber freut sich Winter besonders.

Weniger freut er sich über den Sitzverlust der Wählergemeinschaft Eisolzried-Lauterbach-Kreuzholzhausen im Bergkirchner Gemeinderat. Statt wie bisher fünf hat die Wählergemeinschaft nur noch vier Sitze inne. Das begründet Winter unter anderem damit, dass die Lauterbacher „rauswählen“. Damit meint er, dass anders als in Bergkirchen selbst, die Stimmen nicht in der Ortschaft bleiben.

Ganz ohne Wehmut geht es bei Winter zum Abschied dann doch nicht: „Wir haben immer gut zusammengearbeitet und viel diskutiert, ohne Streit nach außen zu tragen“, sagt er. Rückblickend meint er, dass ihm auch nicht immer alles gepasst habe, aber das müsse man eben ansprechen. Sein Wunsch für die Zukunft: Die einzelnen Gruppierungen sollen immer die ganze Gemeinde im Auge haben und nicht nur ihren jeweiligen Gemeindeteil. Auf alle Fälle will er aufmerksam beobachten, wie es in der Gemeinde Bergkirchen weitergeht, und will gegebenenfalls seine Fragen und Wünsche an die zukünftigen Gemeinderäte herantragen.

Fest steht, dass Winter auch ohne Amt wie bisher mit seiner ehrenamtlichen Tätigkeit weitermachen will. Er wird sich um die Pflege des Dorfplatzes kümmern, den er mit seinen Mitstreitern vom Müllplatz zu einem beliebten Ruheplatz für Spaziergänger umgestaltet hat. Die dortige kleine Kapelle will er neu streichen. Wegen seines handwerklichen Geschicks und seiner Hilfsbereitschaft hat sich Winter als Maurermeister und Bautechniker während seiner Amtszeit große Verdienste erworben. Egal ob beim Bau des Tennisheimes oder der Restaurierung der Alten Schule.

Nebenbei schaffte er es, freiwillige Helfer für den Bau des Gmoahaisls in Kreuzholzhausen zu finden. Er selbst packte ebenfalls dort kräftig mit an, denn an dem Gemeindehaus musste viel in Eigenleistung erbracht werden. INGRID KOCH