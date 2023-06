„Ihre Predigten haben uns inspiriert“

Teilen

25 Jahre Seelsorge: Pfarrer Gottfried Doll (hinten) mit Pfarrer Albert Hack (Mitte) und Diakon Michael Koch (vorne) in St. Johann Baptist. © Koch

Bei strahlendem Sonnenschein hat das Kirchenpatrozinium mit der Feier des 25-jährigen Priesterjubiläums von Gottfried Doll in der Pfarrkirche Sankt Johann Baptist in Bergkirchen stattgefunden.

Bergkirchen - Gottfried Doll, der aus Feldgeding stammt, ist in seiner Predigt ausdrücklich darauf eingegangen, dass ihn der heilige Johannes sein ganzes Leben lang begleitet hat. Auch in seiner jetzigen Pfarrgemeinschaft Holzkirchen sind zwei Filialkirchen dem heiligen Johannes geweiht.

Hinsichtlich seines Werdegangs erinnerte er an Pfarrer Josef Eggendinger, der ihn – neben den Eltern – auf diesen Weg gebracht habe. Pfarrer Eggendinger würde in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag feiern. Der Gottesdienst, zelebriert von Pfarrer Albert Hack und Diakon Michael Koch, wurde festlich musikalisch mitgestaltet vom Kirchenchor.

Zahlreiche Fahnenabordnungen aus dem gesamten Gemeindebereich erwiesen Doll die Ehre. Bürgermeister Robert Axtner überbrachte seitens der Gemeinde seine Glückwünsche und sagte: „Ihre Worte haben die Herzen berührt, Ihre Predigten haben inspiriert und ermutigt, Ihre seelsorgerische Arbeit hat vielen Menschen in schwierigen Zeiten Halt gegeben. Sie, Herr Pfarrer Doll, haben die Bedeutung von Zusammenhalt und Gemeinschaft in den Mittelpunkt gestellt und uns gezeigt, was Nächstenliebe sowie das Kümmern um die Bedürfnisse und Anliegen der Mitmenschen heißt.“

Als Geschenk überreichte Axtner dem Pfarrer Krippenfiguren, über die sich dieser sehr freute. Auch seitens der Kirchengemeinde gab es ein Geschenk, das Doll an ein kirchliches Projekt weiterleiten will.

Das anschließende Pfarrfest auf dem Pfarrhof war ebenfalls gut besucht. Gottfried Doll nutzte die Zeit für viele Gespräche. Die Bewirtung war vorbildlich vom Pfarrgemeinderat organisiert worden, und viele helfende Hände waren im Hintergrund tätig.

Ingrid Koch