Indersdorfer Gabel: Straße gesperrt wegen Ampelbau

Teilen

Der gefährlichste Unfallknoten: An der Indersdorfer Gabel hat es allein im Jahr 2021 22 Mal gekracht. Jetzt soll dort eine Ampel gebaut werden. © Polizei Dachau

Die Arbeiten für den Bau einer Ampelanlage an der sogenannten Indersdorfer Gabel haben am gestrigen Dienstag begonnen. Die Arbeiten dauern gut fünf Wochen, zum Teil werden die Straßen für den Verkehr gesperrt.

Bergkirchen – Die Staatsstraße 2050 aus Richtung Markt Indersdorf ab dem Kreisverkehr mit der Kreisstraße DAH 10 bis zur Einmündung in die Staatsstraße 2047 ist während der Arbeiten in beide Fahrtrichtungen gesperrt, wie das Staatliche Bauamt Freising mitteilte. Der Verkehr auf der Staatsstraße 2047 ist von der Sperrung nicht betroffen. Im Baustellenbereich ist die Fahrbahn jedoch eingeengt. Während der Fräsarbeiten und dem Asphalteinbau muss auch die Staatsstraße 2047 komplett gesperrt werden (Grafik). Diese Arbeiten beginnen voraussichtlich ab 26. Oktober.

Die ausgeschilderte Umleitungsstrecke aus Richtung Indersdorf führt in dieser ersten Bauphase ab dem Kreisverkehr über die Kreisstraße DAH 10 bis nach Stetten auf die Staatsstraße 2047. Die Umleitungsstrecke gilt für beide Fahrtrichtungen. Die Radwege sind von den Bauarbeiten nicht betroffen.

Immer wieder kam es in der Vergangenheit zu teils schweren Unfällen an der Indersdorfer Gabel. Klassische verkehrsrechtliche Maßnahmen wie eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 60 km/h, Bischofsmützen, ein Stoppschild und ein Vorfahrtsschild für Linksabbieger aus Richtung Stetten haben leider nicht ausgereicht, um die Zahl der Verkehrsunfälle nachhaltig zu reduzieren. Ein vom Staatlichen Bauamt Freising in Auftrag gegebenes Gutachten kam zum Schluss, dass eine Ampel die am schnellsten umsetzbare Möglichkeit ist, die Indersdorfer Gabel für alle Verkehrsteilnehmer sicherer zu machen. Sie kommt ohne größere bauliche Änderungen an der Kreuzung aus und ist auch bei dem für die nächsten Jahre prognostizierten Verkehrsaufkommen ausreichend leistungsfähig, so das Staatliche Bauamt.. dn

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.