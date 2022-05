Interesse an Mehrgenerationenprojekt groß - Informationsveranstaltung „Zu Hause daheim“

Teilen

Die Oberbacherner zeigten großes Interesse an dem geplanten Mehrgenerationenprojekt in ihrem Ort. © ink

Die Informationsveranstaltung „Zu Hause daheim“ in Oberbachern stieß auf großes Interesse.

Oberbachern – Zur Informationsveranstaltung „Zu Hause daheim“ hatte Bürgermeister Robert Axtner ins Wirtshaus in Oberbachern eingeladen. Rund 30 Interessierte kamen. Es war die dritte Veranstaltung der Gemeinde Bergkirchen zur bayernweiten Initiative „Zu Hause daheim“.

Bürgermeister Axtner informierte insbesondere über das anstehende Mehrgenerationen-Wohnprojekt in Oberbachern. „Doch es wird wohl noch einige Jahre dauern, ehe die erste Wohnung in dem Bauobjekt bezogen wird“, so Axtner.

Bürger frühzeitig informiert

„Mir ist es wichtig, unsere Bürger frühzeitig über die Planungen zu informieren und ihnen die Gelegenheit zu geben, ihre Meinungen zum geplanten genossenschaftlichen Wohnungsbauprojekt zu sagen. Ich freue mich, dass dieses Angebot, endlich wieder in Präsenz, so gut angenommen wird“, so der Gemeindechef.

Begleitet wurde er von der zweiten Bürgermeisterin Dagmar Wagner, dem Oberbacherner Gemeinderat Martin Burgmair, dem Seniorenbeauftragten der Gemeinde, Reinhold Heiß, und Edith Daschner, der Vorsitzenden der Nachbarschaftshilfe. Über den Verlauf der Planung seit 2017 und der Bürgerbeteiligung berichteten Robert Axtner und Ute Hönle, Leiterin des gemeindlichen Sozialbüros, im Detail.

Demenz-WG

In dem Projekt sind derzeit eine Demenz-WG mit insgesamt zehn Plätzen und parallel dazu ein Mehrgenerationen-Haus mit etwa 40 Wohnungen am Ortsrand von Oberbachern geplant. Die Gemeinde möchte dieses Projekt mit der Maro-Genossenschaft errichten. In einer Präsentation erläuterten Maro-Gründer Martin Okrslar und seine Mitarbeiterin Gertrud Banholzer das Konzept. Wichtig sei eine moderierte Begleitung der Wohngemeinschaft von Anfang an, um eine gute Alters-Durchmischung der Bewohner und ein gutes Miteinander im Wohnkomplex zu erzielen.

Dreigeschossige Gebäude

Wie sich das im Plan bisher dreigeschossige Gebäude in Oberbachern einfügen könnte, zeigte Martin Okrslar anhand einer Computer-Animation. Größe und Höhe der Baukörper konnten dadurch gut mit der bisherigen Wohnbebauung dargestellt werden, ein Punkt, der sowohl im Gemeinderat als auch in der Bürgerschaft Oberbacherns diskutiert wurde.

Einige Bürger brachten ihre Bedenken in die Diskussion ein. Axtner forderte dazu auf, sich bei der öffentlichen Auslegung mit Stellungnahmen einzubringen. Die Chance, auch im Alter selbstbestimmt im Ortsteil bzw. der Gemeinde wohnen zu bleiben und diese altersgerechte Wohnmöglichkeit mit einer bezahlbaren Miete finanzieren zu können, lasse viele Menschen hoffen, dass das Projekt möglichst bald realisiert werde.

„Auf einen genauen Zeitplan kann ich mich derzeit leider noch nicht festlegen“, erklärte Axtner, „denn bei der Auslegung der Pläne sind noch viele gesetzlich vorgeschriebene Verfahren zu berücksichtigen“.

Noch offene Fragen

Andererseits warteten viele junge und alte Menschen sehnlichst auf genau eine solche Form des Wohnens und sähen wegen der S-Bahn-Nähe für sich und ihre Angehörigen eine große Chance. Offene Fragen bezüglich Versorgung und Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr konnten vor Ort noch nicht geklärt werden. „An Lösungen hierfür arbeiten wir bereits“, versicherte Axtner.

So könnten die guten nachbarschaftlichen Beziehungen in die gesamte Gesellschaft wirken, da erfahrungsgemäß die Bewohner eines genossenschaftlichen Wohnprojektes sich gerne in der Gesellschaft engagierten, vor allem ehrenamtlich.

Abschließend bat Axtner um einen fairen und offenen Umgang miteinander: „Lasst uns miteinander etwas Neues schaffen, das vor allem Oberbachern etwas Neues und Positives bieten wird.“



Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Dachau-Newsletter.

Ingrid Koch