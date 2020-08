Interview mit Robert Axtner: „Es war eine spannende Zeit“

100 Tage ist Robert Axtner nun Bürgermeister von Bergkirchen. Im Interview erklärt er, wie die ersten Tage im Amt waren und wie er seine Gemeinde voranbringen will.

Bergkirchen – Robert Axtner ist seit 1. Mai Bürgermeister der Gemeinde Bergkirchen. In der 42-jährigen Geschichte der Kommune, die 1978 im Zuge der Gebietsreform entstand, ist er der dritte Amtsinhaber. Wie seine Vorgänger ist auch er CSU-Mitglied. Mit überwältigender Mehrheit sprachen 93,99 Prozent der Bürger ihm das Vertrauen aus.

Die Heimatzeitung hat den 45-jährigen neuen Gemeindechef zu seinen ersten 100 Tagen im Amt befragt.

Herr Axtner, wie haben Sie die ersten 100 Tage im Rathaus erlebt?

Es war eine spannende Zeit und bedingt durch die Corona-Pandemie mit ganz besonderen Herausforderungen. Die Zusammenarbeit mit dem Rathausteam klappt hervorragend, wir haben lauter gute Leute, das darf ich so sagen. Ich gehe gerne ins Rathaus zur Arbeit und lerne jeden Tag dazu.

Haben Sie Einzelgespräche mit den Mitarbeitern geführt, um die jeweiligen Arbeitsbereiche besser kennenzulernen?

Ja, ich habe mit allen Mitarbeitern des Rathauses Einzelgespräche geführt und war an einem Tag im Bauhof, um die Tätigkeiten und den Arbeitsablauf mitzuerleben. Zusätzlich habe ich alle unsere Kindereinrichtungen besucht, auch den Pfarrkindergarten „Pusteblume“. Mit den jeweiligen Einrichtungsleitungen konnte ich mich sehr gut austauschen und einige Ideen mitnehmen. Bemerkenswert fand ich die Erkundung des Gemeindewalds zusammen mit unserem Förster Franz Knierer. Sehr wichtig und interessant, denn auch hier gibt es bereits Ideen, wie zum Beispiel die Erneuerung des Waldlehrpfades. Der neu gegründete Umwelt- und Nachhaltigkeitsausschuss hat ein erstes Mal getagt, und die Zusammenarbeit ist sehr sachlich. Es wurden viele zukunftsweisende Dinge diskutiert und formuliert. Zum Beispiel geht es darum, die Eigenversorgung mit Strom mittelfristig von 60 auf 100 Prozent zu steigern, um autark zu werden.

Wie läuft die Zusammenarbeit des neuen Gemeinderats?

Der neue Gemeinderat arbeitet wie wir das in Bergkirchen gewohnt sind – sehr sachlich und bürgerorientiert. Alle bringen sich ein, um die Gemeinde lebens- und liebenswert zu erhalten. Das gilt auch für die neun neuen Gemeinderäte. Die Zusammenarbeit mit der zweiten Bürgermeisterin Dagmar Wagner und dem dritten Bürgermeister Hans Groß funktioniert hervorragend. Für November ist eine zweitägige Klausur in der Verwaltungsschule in Holzhausen am Ammersee geplant und organisiert. Hier wird es um die planerische Weiterentwicklung unserer Gemeinde gehen, Geschäftsleiter Sigi Ketterl hat hier seine weitläufigen Connections spielen lassen, und wir konnten dadurch sehr gute Referenten buchen.

Wie wollen Sie Ihre Gemeinde in der Zukunft weiter voranbringen?

Geplant ist im Herbst noch eine Rundfahrt mit dem Gemeinderat durch unsere Gemeinde, um die derzeitigen Projekte vor Ort zu besichtigen. Die Corona-Pandemie zwingt uns dazu, weiterhin auf Sicht zu fahren und viele Investitionen bezüglich der zeitlichen Umsetzung auf den Prüfstand zu stellen. Klarer sehen wird man erst, wenn sich das Jahr dem Ende zuneigt und die mittelfristigen Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft feststellbar sind. Der von Seiten des Freistaates angekündigte Ausgleich der Gewerbesteuerverluste würde uns sicherlich guttun. An Projekten konnten wir bereits den Bergkirchner See entschlammen, und auch ein großes Investitionspaket in die digitale Infrastruktur unserer Schule hat der Gemeinderat schnell und zukunftsorientiert beschlossen. Die großen Herausforderungen der nächsten Zeit werden sicherlich die Siedlungsentwicklung und die Konzeptionierung unserer künftigen Baugebiete sein. Hier wollen wir neue Wege gehen, die Baugebiete der Zukunft werden sich verändern. Auch das Thema Handwerkerhof wird uns noch mittelfristig begleiten.

Werden Sie zusammen mit dem neuen Gemeinderat im Herbst zu Bürgerversammlungen einladen?

Ob es 2020 eine Bürgerversammlung geben wird, steht leider noch nicht fest. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Corona-Pandemie weiter entwickelt und wie wir durch den Sommer kommen.

Hat sich Ihre Familie schon an Ihren arbeitsintensiven Alltag gewöhnt?

Ohne meine Frau und ihren Rückhalt wäre vieles nicht möglich, ich bin unglaublich dankbar, dass ich so von ihr unterstützt werde, ohne ein Wort des Grolls, wenn‘s mal wieder länger dauert. Ich bin Vater von zwei Kindern, es ist mir wichtig, auch die Rolle des Papas nicht zu vergessen und mir Zeiten für daheim freizuschaufeln.

Das Interview führte Ingrid Koch