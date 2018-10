Interview mit dem neuen Rektor der Grund- und Mittelschule Bergkirchen, Roland Grüttner

Zum Schuljahresbeginn hat Roland Grüttner als Rektor die Leitung der Grund- und Mittelschule Bergkirchen übernommen. Wir haben ihn zu seiner neuen Aufgabe befragt.

Bergkirchen – Roland Grüttner hat jetzt einige Wochen Zeit gehabt, um sich an seine Rolle als Schulleiter der Grund- und Mittelschule in Bergkirchen zu gewöhnen, zuvor war er Rektor der Montessori-Schule in Dachau. Im Interview berichtet er über seine ersten Erfahrungen.

Herr Grüttner, haben Sie sich schon eingewöhnt?

Ja, jetzt hat sich der Organisationsstaub des Anfangs wie Stundenplan oder Oktoberstatistik gelegt. Der Umgang mit den Kolleginnen und Kollegen wird vertrauter, die Abläufe insgesamt bekannter.

Was bedeutet für Sie der Wechsel von einer Montessori- zu einer staatlichen Schule?

Der unterrichtliche Rahmen ist insgesamt enger gesteckt. Und es gibt hier weder Jahrgangsmischung noch Notenfreiheit bis in die 8. Klasse. Aber das kenne ich alles von meiner Ausbildung und Zeit als Hauptschullehrer im Landkreis FFB (Anm.: Neu-Esting, Maisach und Germering).

Unterrichten Sie auch?

Ja, drei Stunden Englisch 7. Klasse.

Und stellen Sie einen Unterschied zwischen Stadt und Land fest?

Dachau ist in mancher Hinsicht auch ein Dorf. Und auch an meiner alten Schule wurden viele Schüler von weit her mit den Bussen transportiert. Die dörflichen oder landwirtschaftlichen Hintergründe einzelner Schüler werden unter anderem dann deutlich, wenn mir einer erzählt, dass er auf dem eigenen Hof oder im eigenen Wald mit dem Moped umherbrausen darf.

Sehen Sie langfristige Planungen erschwert aufgrund Ihrer auf zwei Jahre befristeten Amtszeit?

Ich bin noch dabei, erst mal alle wesentlichen Abläufe zu verstehen. Der Schulentwicklungsbedarf wird sich noch zeigen. Da gibt es dann sicher kurzfristig zu erreichende oder auch langfristig kollegial anzupeilende Ziele. Für die werde ich dann nicht mehr an Bord sein, aber ein Großteil des Kollegiums kann das, was man gemeinsam beschlossen hat, weiterführen.

Fühlen Sie sich von Seiten der Gemeinde gut unterstützt?

Absolut. Herr Landmann, die Gemeinderäte und die Verwaltung sorgen sehr gut für ihre Schule.

Streben Sie irgendwelche Veränderungen oder Neuerungen an?

Kleinere Änderungen im organisatorischen Bereich haben sich bereits ergeben – weniger Papier, mehr elektronische Kommunikation. Ansonsten gibt es hier gut eingespielte Mechanismen, in die ich nur dann eingreifen möchte, wenn sich wirklich eine dringende Notwendigkeit zeigen würde.

Sind alle Lehrerstellen besetzt?

Gottseidank: ja.

„Die 10. Klasse muss unbedingt erhalten bleiben“

Sehen Sie Möglichkeiten, um den Standort der Mittelschule Bergkirchen dauerhaft zu sichern?

Die 10. Klasse muss unbedingt erhalten und ihre Möglichkeiten den Eltern noch bekannter gemacht werden. Langfristig ist es eine Frage, wie attraktiv die Gemeinde auf junge Familien wirkt, sich hier anzusiedeln.

Unterstützen Sie die Offene Ganztagsschule für Mittelschüler in der bisherigen Form? Und wie steht es mit der Einführung einer offenen Grundschulklasse?

Die OGS hat sich hier etabliert und macht eine gute Arbeit, die auch unsere schulischen Erziehungsbemühungen unterstützt. Die Frage nach einer Ganztags-Grundschule wurde den Eltern schon einige Male gestellt. Es hat sich gezeigt, dass die bestehenden Betreuungsangebote (Mittagsbetreuung, Hort) für die Eltern attraktiver sind, weil flexibler zu buchen und auch freitags oder in den Ferien nutzbar. An dieser Ecke sehe ich keine Notwendigkeit für eine Neuerung.

Interview: Ingrid Koch.