Jede Geste und jede Bewegung müssen sitzen

Proben für „Mamselle Nitouche“ (von links): sitzend Helena Huber, stehend daneben Patrick Brenner und Herbert Müller (von hinten) am Klavier rechts Petra Morper. © ink

Theater ist harte Arbeit: Davon konnten sich die Mitglieder des Freundeskreises des Hoftheaters Bergkirchen selbst mal ein Bild machen, die zur Soiree mit Einführung und Probe für eine der berühmtesten französischen Operetten, genau 140 Jahre nach ihrer Pariser Uraufführung, eingeladen waren: „Mamselle Nitouche“, auf deutsch „Fräulein Rührmichnichtan“, ist die amüsante Geschichte der jungen Denise, die im gestrengen Mädchenpensionat einer französischen Kleinstadt lebt und mit einem fremden Leutnant verheiratet werden soll. Verwicklungen und Cancan-Feeling pur im nächtlichen Operettentheater. Am Ostersonntag ist es so weit, denn dann steht die französische Operette von Florimond Hervé auf dem Programm.

Bergkirchen – In der spritzigen Inszenierung von Herbert Müller und der opulenten Ausstattung von Ulrike Beckers spielen Helena Huber, Patrick Brenner, Sarah Giebel, Ansgar Wilk, Tobias Zeitz, Janet Bens, Jessica Dauser, Annalena Lipp, Jürgen Füser, Herbert Müller und Annette Thomas. Die musikalische Leitung hat Petra Morper.

Zunächst informierte Müller seine Zuhörer in der gut besuchten Veranstaltung über das Pariser Theaterleben, den Komponisten und die Welt der Operette. Ulrike Beckers stellte das fortschrittliche Frauenbild im 19. Jahrhundert in den Vordergrund und die Freiheiten, die sich die Frauen schon damals nahmen. Sie spiegeln sich in ihren Kollagen auf der Bühne wider.

Und dann ging es los, um bei der Probe der Darsteller auf der Bühne Regie und Musik (Petra Morper) in Einklang zu bringen. „Der Alte meckert manchmal“, so Herbert Müller über sich selbst, aber: „Ich bin mächtig stolz auf mein Ensemble.“

Jede Geste und jede Bewegung müssen seinem kritischen Blick standhalten, und so wird immer wieder neu angesetzt und erklärt. Es treten in der typischen Rollenverteilung der Operette auf: in der Titelrolle die Sängerin (Helena Huber), der Tenor (Tobias Zeitz), die Soubrette (Jessica Dauser), die Schauspielerin (Sarah Giebel), der singende Schauspieler (Patrick Brenner) und Annette Thomas, die das Volk darstellt, denn geprobt wird die Hymne für den Auftritt der Herzogin von Gerolstein.

Die gebannten Zuschauer waren beeindruckt von der Leidenschaft und Hingabe der Darsteller. Die Besucher bei der Premiere am Ostersonntag, 9. April, um 20 Uhr können nicht erahnen, wie viel harte Arbeit dahinter steckt, um mit spielerischer Leichtigkeit den Glamour auf die Bühne zu zaubern.

Wer sich für den Freundeskreis interessiert, um so in den Genuss einiger Vorteile zu kommen, kann Kontakt aufnehmen bei: Freundeskreis Hoftheater Bergkirchen, Mühlstraße 8a, 8 52 32 Bergkirchen freundeskreis@ hoftheater-bergkirchen.de.

Der Vorstand setzt sich zusammen aus Edith Daschner, Gerhard Mayr und Janet Bens. INGRID KOCH