Alles nur im Homeoffice

Katharina Heiß aus Deutenhausen arbeitet im Team der CSU-Bundestagsabgeordneten Katrin Staffler. Aber alles passiert nur noch am Telefon: Homeoffice

VON INGRID KOCH

Bergkirchen– Bericht aus Berlin: Katharina Heiß, die aus Deutenhausen kommt, ist seit November 2017 wissenschaftliche Mitarbeiterin im Team der CSU-Bundestagsabgeordneten Katrin Staffler für den Wahlkreis Fürstenfeldbruck/Dachau. Sie berichtet über ihren derzeitigen Berufsalltag als Büroleiterin im auf zwei Wochen angesetzten Home Office in Berlin und über den Austausch zwischen dem Berliner Team und den Kolleginnen im Wahlkreis im Rahmen einer Videokonferenz.

Die Lösung komme so gut an, dass sie auch in Zukunft beibehalten werden soll. „Bei uns gilt der Grundsatz: Alles, was irgendwie digital machbar ist, wird auch digital erledigt“, sagt sie, denn: „Da wir schon vor der Corona-Krise größtenteils ein papierfreies Büro waren, konnten wir bereits Erfahrungen im mobilen Arbeiten sammeln.“

Auch die Chefin befinde sich derzeit zwei Wochen in freiwilliger häuslicher Quarantäne. Allen fehle natürlich der persönliche Kontakt, aber „mit Frau Staffler telefoniere ich mehrmals täglich“.

Sie fahre einmal pro Woche mit dem Fahrrad ins Büro und schaue nach der Post. „Die Ruhe, die dieser Tage im Bundestag herrscht, ist für mich ein sehr ungewohntes Gefühl, denn ansonsten herrscht bei uns immer eine gewisse Betriebsamkeit. Wir hatten uns zum Beispiel alle auf einen stressigen März mit drei Sitzungswochen eingestellt. Schon Anfang März, als sich die aktuelle Entwicklung mit den zunehmenden Terminabsagen abzeichnete, war klar, dass es kein normaler Monat werden würde. Ungewohnt war auch, die historische Sitzung des Bundestages am 25. März zuhause vor dem Fernseher zu verfolgen und nicht wie gewohnt im Büro“, sagt Heiß.

Auch die parlamentarische Arbeit findet derzeit größtenteils digital statt: Absprachen innerhalb der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, der CSU-Landesgruppe und zwischen den einzelnen Fachpolitikern fänden im Rahmen von Telefonkonferenzen statt.

Da sich die Lage fast täglich ändere, „müssen auch wir oft tagesaktuell entscheiden, wie wir mit manchen Situationen umgehen.“ Konkret habe sich das Büro in letzter Zeit hauptsächlich mit Bürgeranfragen zu verschiedenen Sachverhalten beschäftigt: Unklarheiten zu den Regeln, Einschränkungen und Maßnahmen im Rahmen der Bekämpfung von Corona-Infektionen, auch zu den beschlossenen Hilfspaketen.

Zwischenzeitlich hätten sich zahlreiche Reisende gemeldet, die aufgrund der Reisebeschränkungen im Ausland festsitzen und um Informationen oder Unterstützung baten, um zurück nach Deutschland zu gelangen, so Heiß.

Andere Bürger hätten sich viel stärker als bisher für die Entwicklungen rund um die Digitalisierung der Arbeitswelt sowie für digitale Lernangebote interessiert.

Das Resümee von Katharina Heiß lautet: „Auch wir versuchen, trotz der eingeschränkten Arbeitsmöglichkeiten das Beste aus der Situation zu machen und die Chance zu nutzen, uns in Sachen digitales Arbeiten weiterzuentwickeln. Außerdem unterstützen wir uns gegenseitig und machen uns Mut. Denn eines ist klar: Wir schaffen das alles nur gemeinsam als Team!“