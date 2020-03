Der Lift wird ungenutzt wieder abgebaut

So sah es in vergangenen Jahrzehnten häufig aus am Monte Kienader: Skifahrer über Skifahrer.

Skiberg bei Günding

Generationen haben am Monte Kienader bei Günding das Skifahren gelernt. Auch wenn in diesem Winter der Lift kein einziges Mal in Betrieb war, denkt Betreiber Franz Heitmeier keine Sekunde ans Aufhören. Und gibt auch nicht dem Klimawandel die Schuld. In dieser Woche soll der Skilift wieder abgebaut werden.