Kinderhausanbau mit großem Fest eröffnet

Mit dem Segen von Pfarrer Albert Hack (links) und Tänzen wurde der Kinderhaus-Anbau zunächst in der Gündinger Sporthalle gefeiert. Foto: ink

Bergkirchens Bürgermeister Axtner sagt allen Beteiligten Dank für Hilfe und Nervenstärke

Mit einem großen Fest und mehr als 200 Teilnehmern ist die offizielle Einweihung des Anbaus am Gündinger „Kinderhaus an der Maisach“ gefeiert worden.

Günding - Die Veranstaltung samt der Weihe durch Pfarrer Albert Hack wurde wetterbedingt in die Gündinger Sporthalle verlegt. Dort war ausreichend Platz für die zahlreichen Gäste, die Eltern und Kinder mit ihren Betreuerinnen, die gut vorbereitet mit einigen Tanzeinlagen erfreuten. Erst nach Ende des offiziellen Teils zogen die Gäste um ins Kinderhaus, um sich dort selbst ein Bild zu machen, was das Kinderhaus drinnen und draußen zu bieten hat, und um einen Imbiss einzunehmen.

Bürgermeister Robert Axtner begrüßte in seiner Festrede einige Ehrengäste aus der Politik, der Gemeinde, darunter Altbürgermeister Simon Landmann, besonders Pfarrer Albert Hack, der lebendig und auf ansprechende Art und Weise Gottes Segen erteilte, wie es in der Gemeinde Bergkirchen zur Tradition gehört.

In seiner Festrede bedankte sich Bürgermeister Robert Axtner bei allen Beteiligten, die das Projekt vorangetrieben haben. Sein Dank galt unter anderem Siegfried Ketterl, Geschäftsleiter der Gemeinde Bergkirchen, den Mitarbeitern aus der Verwaltung und Iris Hille-Lüke, Gesamtleitung Kinderbetreuung, sowie den Planern und ausführenden Firmen. Zudem würdigte er die „hervorragende Arbeit“ von Günter Lutter vom Bauamt, der die Anfänge des Anbaus sehr stark begleitet und geprägt habe.

Axtner weiter: „Die Einweihung des Anbaus an unser Kinderhaus zu feiern, ist ein besonderer Moment für uns alle, da wir nun mehr Platz und Ressourcen haben, um unsere Kinder bestmöglich zu unterstützen und zu fördern.“

An Claudia Laws und ihr Team vom Kinderhaus an der Maisach gerichtet: „Es ist sicherlich nicht immer einfach gewesen, direkt neben einer Baustelle zu arbeiten. Danke für Ihre Nervenstärke und Ihren Willen. Zudem haben Sie es in kürzester Zeit geschafft, den Anbau mit Leben zu erfüllen.“

Die Gemeinde sei stolz darauf, „eine Umgebung zu schaffen, in der jedes Kind eine hochwertige Bildung und Betreuung erhält. Wir wissen, dass die frühen Jahre der Entwicklung eines Kindes entscheidend sind, und wir sind bestrebt, sicherzustellen, dass jedes Kind in unserer Gemeinde die bestmögliche Betreuung erhält. Dies ist sicherlich auch die große Herausforderung der nächsten Jahre für uns als Gemeinde.“

Er sei stolz darauf, in einer Gemeinde zu leben, die sich für ihre Kinder und für eine qualitativ hochwertige Bildung und Betreuung einsetze.

„Lasst uns nun den Anbau feierlich eröffnen und unseren Kindern eine Zukunft voller Chancen und Möglichkeiten bieten“, so Axtner abschließend.

Ingrid Koch