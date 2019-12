Wählergemeinschaft Eisolzried-Lauterbach-Kreuzholzhausen - Neue Köpfe, altes Ziel: fünf Sitze

Die Wählergemeinschaft Eisolzried-Lauterbach-Kreuzholzhausen hat ihre Kandidaten nominiert - mit neuen Köpfen.

Eisolzried – Die Zusammensetzung der Kandidatenliste der „Wählergemeinschaft Eisolzried-Lauterbach-Kreuzholzhausen“ geht zurück auf die vor der Gebietsreform im Jahre 1978 selbstständigen drei Gemeinden. Im Bergkirchner Gemeinderat war die Wählergemeinschaft bisher immer mit fünf Sitzen vertreten. Daran soll sich nichts ändern, aber mit einigen neuen Kandidaten.

Für die Gemeinderatswahlen im März 2020 treten wieder an: Johann Hörmann (57, Eisolzried-Deutenhausen, Spenglermeister) und Hans Groß (63, Priel, Landwirt). Nicht mehr dabei sind Erwin Gürster (Eisolzried-Deutenhausen) und Horst Winter (Lauterbach). Bei ihnen bedankte sich Sprecher und Spitzenkandidat Johann Hörmann für die jahrelange gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Neu auf der Liste sind Bernhard Fritz (52, stellvertretender Sachgebietsleiter Tiefbau-Landratsamt) aus Lauterbach, die amtierende Gemeinderätin Dagmar Wagner (49, Dipl.-Agraringenieurin) aus Kreuzholzhausen, die mittlerweile von der SPD zu den Freien Wählern gewechselt ist, Landrätin werden möchte und von den Freien Wählern im Landkreis Dachau nominiert worden ist. Platz fünf nimmt Alexander Schlämmer (36, Lauterbach, Neuwagen-Disponent) aus Lauterbach ein.

In separaten Versammlungen sind in den einzelnen Ortschaften im Vorfeld die jeweiligen Kandidaten für die gemeinsame Liste festgelegt worden, die bei der Veranstaltung im Gasthaus Burgmayr zur Abstimmung standen. Als Wahlleiter fungierte Michael Mayr. Die 44 Wahlberechtigten entschieden sich mit 43 Stimmen (und einem Nein) für die Liste.

Das gleiche Votum (eine ungültige Stimme) gab es für die Unterstützung von Robert Axtner als CSU-Bürgermeister-Kandidat sowie für das Einverständnis, dem gemeinsamen Wahlvorschlag aller Gruppierungen zuzustimmen.

Robert Axtner, wohnhaft in Lauterbach und im Vereinsleben engagiert, fühlt sich der Wählergemeinschaft nach wie vor verbunden. Er wurde 2004 als deren Vertreter im Gemeinderat auf Anhieb zum dritten Bürgermeister gewählt.

Der 44-jährige Bankkaufmann, der auf einem Hof in Priel aufwuchs, strebte schon seit seinem 20. Lebensjahr an, einmal Gemeinderat zu werden, und nun traut er sich das Bürgermeisteramt zu.

Zu Beginn der Veranstaltung stellte er seine Eckpunkte vor, wie moderates Wachstum, Umwelt, Wohnen, Verkehr, Soziales und Finanzen. Als Vertreter der jüngeren Generation will er in der Gemeinde künftig neue Wege gehen, ohne allerdings „alles einzureißen“, was sein Vorgänger Simon Landmann erfolgreich auf den Weg gebracht hat.

In Bezug auf die Erweiterung des Gada-Gewerbegebiets stellte Robert Axtner klar, dass er, um den Abzug dort ansässiger Firmen zu vermeiden, an eine begrenzte Flächenweiterung denke.

Die Liste der Wählergemeinschaft:

1. Johann Hörmann

2. Bernhard Fritz,

3. Dagmar Wagner,

4. Hans Groß,

5. Alexander Schlämmer,

6. Bernhard Schmidbauer (33, Unternehmer, Eisolzried-Deutenhausen),

7. Markus Trinkl (28, Handwerksmeister, Lauterbach),

8. Josef Hartmann (50, Unternehmer, Eis.-Deutenhausen),

9. Tobias Neuhäusler (36, Elektrotechnikmeister, Lauterbach),

10. Johann Kandler (43, Finanzbeamter, Kreuzholzhausen),

11. Michael Loder (32, Landwirt, Priel),

12. Irene Hundt (42, Grafikdesignerin, Lauterbach),

13. Wolfgang Mayrock (42, Schreinermeister, Eis.-Deutenhausen),

14. Peter Demmelmayr (44, Maschinenbauingenieur, Lauterbach),

15. Gisela Blank (44, Steuerfachwirtin, Kreuzholzhausen),

16. Barbara Groß (49, Bedienung, Palsweis-Priel),

17. Iris Gügel (49, Bankkauffrau, Lauterbach),

18. Martin Kreitmeier (38, MTU-Qualitätskontrolle, Eis.-Deutenhausen),

19. Martin Huber (37, Metzger, Hopfenau),

20. Christine Arnold (40, Bautechnikerin, Kreuzholzhausen).

Ersatzkandidaten sind: Franz Widmann (Palsweis-Priel), Andreas Straucher (Eis.-Deutenhausen), Andreas Able (Lauterbach) und Josef Haas (Lauterbach).

