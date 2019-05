Robert Axtner will Bürgermeister werden

Wer wird Nachfolger von Simon Landmann als Bürgermeister der Gemeinde Bergkirchen? Auf diese Frage gibt es nun eine erste mögliche Antwort: Der CSU-Gemeinderat Robert Axtner hat seine Kandidatur bei der Kommunalwahl 2020 angekündigt. Für alle Fälle bereitet er sich schon mal aufs hohe Amt vor.

Bergkirchen – Nun ist es offiziell, obwohl seit geraumer Zeit bekannt ist: Robert Axtner will Bürgermeister der Gemeinde Bergkirchen werden. Der Bankkaufmann und Gemeinderat will im kommenden Jahr als Bürgermeister-Kandidat antreten.

Bei der Kommunalwahl 2014 wurde Axtner für die Liste der Freien Wählergemeinschaft Lauterbach-Eisolzried-Kreuzholzhausen in den Gemeinderat gewählt. Er fungiert seit dieser Zeit als dritter Bürgermeister. Inzwischen ist er CSU-Mitglied und will auch für die Partei antreten. Doch wolle er seinen Wahlkampf selbst finanzieren und unabhängig bleiben.

Robert Axtner, 44 Jahre alt, ist verheiratet, hat zwei Kinder im Alter von sieben und zehn Jahren und lebt mit seiner Familie in Lauterbach. Er stammt aus Priel und wusste, wie er sagt, seit seinem 20. Lebensjahr: „Ich möchte Gemeinderat werden.“

Er sei stolz auf seine Gemeinde, „und ich traue mir zu, die Arbeit von Bürgermeister Simon Landmann fortzusetzen“, so Axtner auf die Frage, warum er antritt. Als Ziele gibt er unter anderem an, das seniorenpolitische Konzept weiter auszubauen und Ökologiethemen verstärkt anzugehen. Als Banker liege ihm die „Haushaltsdisziplin“ besonders am Herzen. „Das Wachstum der Gemeinde zu steuern“, sieht er als weitere wichtige Aufgabe an.

Axtner besucht bereits Bürgermeister-Vorbereitungskurse. Zudem wird er ab 1. Januar 2020 bei der Sparkasse Dachau freigestellt, um sich ganz dem Wahlkampf zu widmen. Er setzt auf Hausbesuche und möchte dabei von Tür zu Tür gehen, damit die Bürger ihn persönlich kennenlernen.

Seine Chancen stehen gut. Denn ein Mitbewerber ist nicht in Sicht. Amtsinhaber Simon Landmann kann bei den Kommunalwahlen 2020 aus Altersgründen nicht mehr kandidieren.

Ingrid Koch