Von guten Freunden und Marilyn Monroe

Konzert in der Gündinger Sporthalle macht Zuhörer und Mitwirkende glücklich

Günding – Musik macht glücklich: Wenn die Gündinger Sporthalle zum Kulturpalast wird, dann hat das mit Jürgen Rothaug zu tun, der im Rahmen des Bergkirchner Kulturprogramms mit seiner Musikshow aus Songs, Tanz und Chorparts die Zuhörer glücklich gemacht hat.

Das anspruchsvolle und zugleich kurzweilige Programm mit Klassik und weltbekannten Schlagern unter dem Motto „Beethoven meets Monroe“ hatte es in sich, unter anderem mit einem „Import“ aus Berlin nach Günding, der Sängerin Veronika Werner als betörende Marilyn Monroe mit ihrem heißen Song „I wanna be loved by you“.

Michi Nauderer (Solo-Trompete) überzeugte mit „schwerster Weltliteratur“, dem Stück „Legende“ von George Enescu, virtuos begleitet von Ana Nam auf dem Piano. Bürgermeister Robert Axtner als Schirmherr der Veranstaltung dankte allen Mitwirkenden, „dem großartigen, unerschütterlichen Jürgen Rothaug“ für den Kunstgenuss und all denen, die dazu beitrugen, dieses Konzert unter Beachtung der Hygienevorschriften zu ermöglichen, angefangen vom SV Günding für die Bereitstellung der Halle, dem Bauhof für den Stühle-Transport und das Aufstellen bis zum Team der Sportlerbühne Bergkirchen, zuständig für die Technik.

Was der künstlerische Leiter und Initiator Jürgen Rothaug innerhalb kurzer Zeit, wie er sagte, auf die Bühne gebracht hat, indem er zuhause mit den Interpreten einzeln oder in kleinen Gruppen probte, begeisterte. Für das Orchester „Musici Cantori“ konnte er als hochkarätige Pianistin Anna Lam gewinnen, und immer auf der Suche nach jungen Talenten mit schönen Stimmen entdeckte er als „Jungstar“ den zwölfjährigen Valentin Wernthaler aus Bergkirchen, dessen Vater Andreas bereits im Ensemble Cantori singt.

Auch die musikalisch vielseitig begabten Schwestern aus Feldgeding, Sandra und Bianca Berger, hatte sich Rothaug für einen Auftritt „geangelt“. Der erste Teil des Konzerts war der Klassik gewidmet, eröffnet mit „Freude schöner Götterfunken“ von Ludwig van Beethoven.

Andrew Sisters und Pole Dance

Sechs anmutige Tänzerinnen aus dem Super-Girl-Studio der Dachauer Ballettschule Maria Taglioni unter der Leitung von Carlos Reyes verzauberten „Schmeichelnd hold“ das Publikum. Nach der Pause war „Showtime“ angesagt mit Evergreens und Ohrwürmern. Jetzt glänzten die „Comedians“ in Anlehnung an die unsterblichen „Comedian Harmonists“ und an das Berliner Vokalensemble aus den 1930er Jahren mit „Ein Freund, ein guter Freund“.

Auch die berühmte amerikanische Girl-Group „Andrew Sisters“ war vertreten mit dem hinreißend interpretierten Song „Bei mir bist du schön“, bis Salome, „die schönste Blume des Orients“ im „Cafe Oriental“ alle Blicke auf sich zog – eine sexy Tänzerin, die sich beim Pole-Dance grazil an der Stange bewegte und sich zur Musik in Szene setzte.

Zur Filmmusik „Kauf dir einen bunten Luftballon“ gab die neunjährige Lena Wernthaler ihr Debüt, indem sie bunte Luftballons durch die Halle trug. Nach dem Titel „Conquest of Paradise“ des griechischen Komponisten Vangelis, der als Einmarschlied für den Boxer Henry Maske bekannt wurde, war noch nicht Schluss. Die Zuhörer wurden für ihren euphorischen Beifall mit der Zugabe nach dem Motto des Konzerts „Irgendwo auf der Welt gibt‘s ein kleines bisschen Glück“ belohnt, das sie an diesem Abend in Günding fanden.

Und: „Ich bin glücklich“, sagte zum Schluss auch Jürgen Rothaug. Außer den Vorgenannten wirkten mit: Carina Ellerhoff, Evelyn Guth, Paul Beittel, Philip Donath (Soli), Lissi Rothaug und Steffi Schober (Sopran-Mezzo) sowie Johannes Nauderer und Michi Nauderer (Tenor-Bass).

ink