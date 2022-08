Begeisternder Genre-Mix

Unfassbar vielseitig: das Quartett „Met in Munich“ mit, von links: Wilbert Pepper, Abathar Kmash, Anna Rehke und Stefan Noelle. Bizet und Vivaldi hätten es geliebt © ink

Das Klassik-Ensemble „Met in Munich“ begeistert in der Alten Schule in Lauterbach mit einem erfrischenden Genre-Mix.

Lauterbach – Das Konzert mit dem neu gegründeten Klassik-Ensemble „Met in Munich“ hat als Veranstaltung der Vhs Bergkirchen im Rahmen des Theatersommers und in Kooperation mit dem Hoftheater stattgefunden. Es wurde kurzfristig in die Alte Schule Lauterbach verlegt. Dieser Ort war für die gut 40 Besucher aufgrund der hervorragenden Akustik ohnehin für diese Art von Musik besser geeignet als die große Mehrzweckhalle Lauterbach. Und in der Alten Schule konnten die Musiker sogar ohne technische Verstärkung spielen.

Die Vorsitzende der Vhs Bergkirchen, Simone Kastl-Frisch, freute sich, dass die Veranstaltung durch das Bundesfamilienministerium im Rahmen der Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Dachau genehmigt worden war, bei dem hauptsächlich in der Gemeinde Bergkirchen lebenden, an Musik interessierten, geflüchteten Menschen – vornehmlich aus der Ukraine und aus Syrien – Kulturteilhabe ermöglicht werden sollte.

Gleichzeitig sollte Kulturaustausch stattfinden können und die Möglichkeit zur Begegnung geschaffen werden, um Fremdenangst und Vorbehalten gegenüber Fremden entgegenwirken zu können“. „Mit Met in Munich“ hatte die Vhs Bergkirchen ein Ensemble eingeladen, das ein musikalisches Musterbeispiel für das Verbindende ist, das durch kulturellen Austausch geschaffen wird. Das Quartett verbindet mitreißende orientalische Rhythmen mit der uns geläufigen europäischen Klangkultur und schafft ein faszinierend neues Musikerlebnis.

Es besteht aus vier hervorragenden Musikern, deren nationale und musikalische Herkunft nicht unterschiedlicher sein könnte, die sich aber „mit Neugier und gegenseitigem Respekt begegnen“, so Kastl-Frisch. Die Cellistin Anna Rehker stammt aus Polen. Sie studierte an der Musikhochschule in Kattowitz und spielte in verschiedenen großen polnischen Orchestern. Ihre große Leidenschaft ist es, verschiedene musikalische Stilrichtungen auszuprobieren.

Abathar Kmash flüchtete 2016 aus Syrien nach Deutschland. Er studierte Cello, Oud (eine Art arabische Laute) und arabische Musiktheorie an der Musikhochschule in Damaskus und war Cellist in einem großen syrischen Orchester. Er gilt als einer der versiertesten Oud-Spieler Deutschlands und bringt mit seinem Instrument orientalisches Flair in die Musik des Ensembles.

Der junge Kontrabassist Wilbert Pepper kommt aus Venezuela. Seine ausgedehnten Konzerttourneen mit einem Jugendorchester führten ihn durch Europa und Asien. Er ist gleichermaßen in der Jazzszene angesiedelt als auch in klassischen Besetzungen zu finden und bringt lässigen Groove mit oder bereitet mit dem satten Klang des gestrichenen Kontrabasses musikalischen Boden.

Stefan Noelle gilt als einer der kreativsten Schlagzeuger und Percussionisten der Münchner Szene und versteht sich selbst als ein „perkussiver Wanderer zwischen den Welten des Jazz und der World Music“. Mit seiner farbigen Percussionpalette setzt er ausgewogen akzentuiert und mit viel musikalischem Fingerspitzengefühl Akzente und bringt Rhythmus und Groove in die schönen musikalischen Arrangements des Quartetts.

„Mit Schubert nach Damaskus“ – so lautete der Untertitel des Konzerts. So vielfältig wie der musikalische Hintergrund war auch das Programm des Quartetts, das von Barock bis Pop, von klassischen europäischen Stücken bis zu orientalischer Musik reichte und auch Eigenkompositionen beinhaltete. Das berühmte Cello-Ständchen „Leise flehen meine Lieder“ zum Beispiel klingt bei „Met in Munich“ so, als hätte Franz Schubert es eben genau für die Besetzung mit der arabischen Oud komponiert, umgekehrt fügt sich das Cello mit gleicher musikalischer Selbstverständlichkeit in die orientalischen Stücke wie „Longa Shanaz“ oder „Harakat“ ein.

Und auch Antonio Vivaldi hätte seine Freude gehabt ebenso wie George Bizet, hätte er die Habanera aus „Carmen“ in der modernen Besetzung von gehört. Die außerordentliche Spielfreude des Quartetts und das perfekte musikalische Zusammenwirken der unterschiedlichsten Instrumente und Klänge begeisterten das Publikum, das sich zwei Zugaben erklatschte. Und für die Musiker war nach dem Konzert klar, „dass dieses Ensemble zusammenbleiben und seine eigene musikalische Sprache weiterentwickeln will“.

Ingrid Koch