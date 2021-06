Lesung im Hoftheater: Briefwechsel zwischen Sophie Scholl und Offizier Fritz Hartnagel

Am 9. Mai 2021 wäre die Widerstandskämpferin Sophie Scholl 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass wird ihr heuer auf vielfältige Weise gedacht. Auch das Hoftheater Bergkirchen hat ihr einen besonderen Abend gewidmet.

Bergkirchen- Die beiden „Bufdis“ Frederike Hartung aus Bremerhaven und Johannes Heubner aus Dresden, die in dieser Spielzeit im Rahmen ihres Bundesfreiwilligendienstes „Kultur“ Einblick in das Theaterleben gewinnen und bisher meist hinter den Kulissen beschäftigt waren, haben nun ihr Debüt auf der Bühne gefeiert. Und sie haben sich riesig gefreut, wie Johannes Heubner bei der Begrüßung sagte, vor ausverkauftem Haus aufzutreten mit ihrer Lesung aus dem Briefwechsel von Sophie Scholl und Fritz Hartnagel unter dem Titel „Damit wir uns nicht verlieren“, herausgegeben von Thomas Hartnagel.

Es geht darin um zwei junge Menschen, die sich, weil sie sich nicht sehen können, in ihrem Briefwechsel zwischen 1937 und 1943 austauschen über ihren Alltag, ihre Sehnsüchte und ihre oft gegensätzlichen Auffassungen. Sophie wuchs in Ulm auf und wurde geprägt durch den christlich-humanistischen Geist, in dem sie von ihren Eltern erzogen wurde. Sie ließ sich zunächst zur Kindergärtnerin ausbilden und nahm 1942 an der LMU in München ein Biologie- und Philosophiestudium auf, wo sie sich an der Verbreitung von Flugschriften der studentischen Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ beteiligte.

Zu Beginn der Freundschaft zwischen der 16-jährigen Schülerin und dem jungen Leutnant war dieser noch „restlos begeistert vom Soldatenberuf“ , bis die politischen Ereignisse ihn immer mehr verunsicherten und Sophie „das Soldatentum als Lebenshaltung“ ohnehin in Frage stellte.

Er berichtet ihr vom Kriegsgeschehen, von den Massenerschießungen der Juden durch die Wehrmacht in den besetzten Gebieten und schildert schließlich „die furchtbaren Tage“ im Kessel von Stalingrad, als aus einer Einheit von tausend Mann nur einhundert Soldaten mit dem Leben davonkamen.

Offizier Fritz Hartnagel hat überlebt und erhält im Lazarett Sophies letzten Brief, nachdem das Todesurteil gegen sie bereits vollstreckt ist. Er wandelte sich vom begeisterten Soldaten zum Gegner von Krieg und NS-Diktatur.

Hartnagel stellte sich am 14. April 1945 in Halle (Saale) den US-Truppen und war bis September 1945 in US-amerikanischer Kriegsgefangenschaft. Im Oktober 1945 heiratete er in Ulm Elisabeth Scholl (1920-2020), eine Schwester von Sophie.

Henrike Hartung und Johannes Heubner haben mit der Lesung ihre Zuhörer bewegt und berührt, indem sie Sophie Scholl und Fritz Hartnagel ihre Stimmen gaben. Dafür wurden sie vom Publikum mit herzlichem Beifall belohnt.