Lkw-Fahrer übersieht bei Spurwechsel Auto - zwei Frauen verletzt

Teilen

Zwei verletzte Autofahrerinnen und ein großer Sachschaden waren die Folge diesen Unfalls, der sich gestern morgen auf der B 471 kurz vor der Autobahnauffahrt ereignete. © Kreisbrandinspektion

Ein gewaltiger Sachschaden und zwei verletzte Autofahrerinnen waren das Resultat eines Fahrfehlers eines Lastwagenfahrers am gestrigen Morgen auf der B 471.

Dachau – Gegen 8.05 Uhr fuhr der 51-jährige Ingolstädter laut Polizei Dachau mit einer Sattelzugmaschine auf der B 471 von Dachau aus in Richtung Fürstenfeldbruck. Auf Höhe des Gewerbegebiets Gada wechselte er auf den rechten Fahrstreifen, um auf die A8 in Richtung Stuttgart aufzufahren. Beim Spurwechsel übersah er laut Polizei Dachau eine 34-Jährige aus dem Landkreis Dachau, die sich mit ihrem Hyundai auf dem rechten Fahrstreifen befand und trotz eines Bremsmanövers den Zusammenstoß nicht verhindern konnte.

Die linke Front des Hyundai kollidierte mit dem rechten vorderen Reifen des Sattelzugs. Dadurch wurde das Auto auf den Gegenfahrstreifen geschleudert, wo es mit dem Mercedes einer 65-Jährigen aus dem Landkreis Augsburg kollidierte.

Die beiden Autofahrerinnen wurden leicht verletzt mit Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht. Der Fahrer der Sattelzugmaschine blieb unverletzt. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 60 000 Euro. Die nicht mehr fahrbereiten Hyundai und Mercedes mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Die Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden waren für Verkehrsmaßnahmen sowie zur Bindung von Betriebsstoffen eingesetzt. pid