Lob für die Ampel an der Indersdorfer Gabel

Von: Nikola Obermeier

Der gefährlichste Unfallknoten ist entschärft: An der Indersdorfer Gabel hat es im Jahr 2021 22 Mal gekracht. © Polizei Dachau

Kein Unfall, kein Rückstau: Die neue Ampel an der Indersdorfer Gabel sorgt für Begeisterung.

Bergkirchen ‒ „Wir sind sehr zufrieden“, sagte Christian Olschowsky, Leiter des Sachgebiets Verkehr bei der Dachauer Polizei. Auch beim Straßenbauamt Freising ist man überzeugt: „Die Ampel funktioniert!“, so Johannes Riedelsheimer, für den Landkreis zuständiger Abteilungsleiter.

Ende November wurde die umgebaute Kreuzung der Staatsstraßen 2047 und 2050 ausgestattet mit einem intelligenten Ampelsystem für den Verkehr freigegeben. Die Kreuzung war jahrelang Unfallschwerpunkt in der Verkehrsstatistik der Polizei. Ein in Auftrag gegebenes Verkehrsgutachten prognostizierte, dass eine Ampel an dieser Einmündung besser sei als ein Kreisverkehr. „Da von beiden Ästen zu Morgenspitzenzeiten gleich viele Kraftfahrzeuge kommen, würden bei einem Kreisverkehr die Autos aus Indersdorf verhindern, dass ausreichend Kraftfahrzeuge aus Schwabhausen einfahren könnten“, so Riedelsheimer. Die Rechnung ging auf.

Laut Polizei wurde die Ampelschaltung zu Beginn von vielen Autofahrern als „sportlich“ bezeichnet – weil sie vorausschauend funktioniert und schnell umschaltet. „Inzwischen haben sich alle daran gewöhnt, und es gibt nur Lob“, so Olschowsky. Es gebe keine nennenswerten Rückstaus – „und was für uns das Wichtigste ist: bis jetzt keinen Unfall“.