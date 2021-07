Maisachhalle: Arbeiten im Plan

So sieht es aktuell aus auf der Baustelle: Vereinsheim von der Rückseite, an das sich der Neubau der Maisachhalle unmittelbar anschließt.

Stand der Dinge auf der Baustelle in Bergkirchen

Bei der Jahresversammlung des TSV Bergkirchen (wir haben berichtet) war der Abriss der alten Maisachhalle und des um eine Achse erweiterten Neubaus ein zentrales Thema. Franz Blatt, zuständig für die Finanzen der Baumaßnahme, nahm Stellung zum Verlauf.

Bergkirchen - Schon 2020 sollte der Abriss der Maisachhalle stattfinden, aber es kam immer wieder zu Verzögerungen. Nun geht es um eine Bausumme von 2,8 Millionen Euro, wovon die Gemeinde Bergkirchen 1,8 Millionen Euro übernimmt.

480 000 Euro gibt es an staatlichem Zuschuss, und der BLSV sagte ein Darlehen in Höhe von 240 000 Euro zu. Dafür dankte Blatt dem anwesenden BLSV-Kreisvorsitzenden Günter Dietz und auch dafür, dass der BLSV die Baugenehmigung in nur drei Monaten zügig abwickelte.

Bisher liege man mit den Ausschreibungen „noch im Rahmen der Kostenschätzung“. Nun bleibe abzuwarten, wie die Kostensteigerungen bei Holz und Stahl zu Buche schlagen, sagte Blatt.

Architekt Michael Hampf ist zufrieden, wie die Arbeiten an der Maisachhalle bisher verlaufen sind: „Mit viel Eigenleistung des Vereins wurden vorab Nebenräume der Gaststätte, die sich in der alten Bestandshalle befanden, in neue Räume umgesiedelt. Die Lüftung für die Gaststätte wurde an die neuen Gegebenheiten angepasst“. Der Wirtin seien neue Kühlzellen sowie ein neuer Abstellbereich mit Büro „spendiert“ worden.

Der Beginn der Bauarbeiten ist für die zweite Augustwoche vorgesehen. Im Bereich südlich des Vereinsheimes wurde zur sicheren Abwicklung des Gaststättenbetriebes eigens eine vorläufige Zufahrt erstellt, teilte der Architekt mit. ink