„Mit meinen Problemen nicht alleine“

Das Treffen für pflegende Angehörige im Bruggerhaus bot diesmal den Rahmen für eine spannende Ausstellung. © ink

Wer einen Angehörigen zu pflegen hat, fühlt sich oft allein gelassen. In Bergkirchen hat die Caritas Dachau eine Fachstelle eingerichtet, die jetzt zu einem Treffen eingeladen hat. Es wurde gelacht, geredet und manchmal auch geweint. Eine Ausstellung zum Thema Demenz rundete den Nachmittag ab.

Bergkirchen – Der Einladung zum Treffen für pflegende Angehörige ins Bruggerhaus waren 17 Personen gefolgt. Sie genossen Kaffee, Kuchen, Gesellschaft und gute Gespräche. „Gekommen sind auffällig viele Frauen – einige davon treffen sich schon länger regelmäßig bei der Angehörigengruppe der Fachstelle für pflegende Angehörige im Caritas-Zentrum Dachau mit Madlen Hardtke“, berichtet Ute Hönle vom Sozialbüro.

„Wir konnten aber auch viele erreichen, die bisher alleine zurechtkommen mussten oder in ihrer belastenden Pflegesituation noch kein Beratungsangebot wahrgenommen haben. So konnten wir wenigstens auf einen Teil der bestehenden Entlastungsmöglichkeiten aufmerksam machen und Kontakte knüpfen“ , freut sich Hardtke.

Die Fachstelle für pflegende Angehörige ist unter der Telkefonummer 0 81 31/ 2 98 14 00 erreichbar.

Eine Teilnehmerin beschrieb den Nachmittag so: „Die Gespräche mit Menschen in gleicher Situation zeigen mir, dass ich nicht alleine mit meinen Problemen dastehe. Ich treffe hier auf Verständnis und erhalte Tipps, wie ich besser mit der herausfordernden Betreuung und Versorgung meiner dementen Mutter umgehen kann.“

Ute Hönle kommt, wie sie sagt, dem Wunsch nach einem Gesprächskreis in Bergkirchen gerne nach. So können ab Oktober regelmäßige Treffen im Bruggerhaus stattfinden.

Das Angehörigen-Café war eingebettet in die Ausstellung „Demensch – Humor trotz(t) Demenz“. Die 16 Karikaturen von Peter Gaymann, mit fachlich wertvoll ergänzten Texten vom Mehr-Generationen-Haus Taufkirchen an der Vils, erheiterten die Gäste. Die dargestellten Alltagssituationen waren den meisten wohlbekannt. „Ich finde mich hier absolut wieder“, stellte eine Teilnehmerin fest, „von der humorvollen Seite aus gesehen, ist die Tragik unseres Alltags, für einen Moment jedenfalls, entschärft“.

Die Bilder der Ausstellung sprechen manchem aus der Seele

Doch es gab auch Tränen – und das durfte auch so sein! „Wenn nicht hier, wo dann? Die Bilder sind so treffend, und die angefügten Informationen sind so gut darauf abgestimmt“, erklärt Ute Hönle. „Das berührt!“

Die Ausstellung ist noch bis zum 17. September zu den Öffnungszeiten oder nach Anmeldung im Bruggerhaus zu sehen. Danach wandert sie zur Woche der Demenz in die Bergkirchner Kirche St. Johann Baptist. „Gerne begleite ich die Besucher und Interessierte, denn mit dem Thema Demenz sollte niemand alleine bleiben“, sagt Hönle.

Am 23. September ab 14.30 Uhr sind Menschen mit und ohne Demenz, pflegende Angehörige und alle, die sich verbunden fühlen, zum Begegnungs-Café ins Pfarrheim Bergkirchen eingeladen. Anschließend findet um 16 Uhr ein leicht verständlicher Gottesdienst in der Kirche statt.

Die Veranstaltung wird gemeinsam organisiert von der Gemeindecaritas Dachau, dem Pfarramt Bergkirchen, der Nachbarschaftshilfe und dem Sozialbüro, die Anmeldung ist erwünscht und kann erfolgen bei: Edith Daschner, Telefonnummer 0 81 31/ 73 55 98, Ute Hönle unter 0 81 31/2 73 15 25 oder Irmi Haas, Telefon 0 81 31/ 2 98 11 30.

Ingrid Koch