Skifahren auf dem grünen Monte Kienader: Grasskiclub Dachau besinnt sich auf seine Wurzeln

Mit Salatöl durch die Kurve

Strahlender Sonnenschein und über 30 Grad Celsius. Die einen zieht es da an den See, die anderen an den Hang zum Skifahren auf Gras! Dazu haben sich acht junge Skirennläufer des GSC Dachau im Alter von acht bis 14 Jahren in Bergkirchen getroffen. Zum Schutz im Falle eines Sturzes sind alle in voller Montur aufgelaufen, also mit langer Hose und Ärmeln, mit Skistiefeln, Handschuhen und Helm!

Dachau/Bergkirchen ‒ Eine Premiere für alle in der Gruppe: Wo sonst im Winter ein kleiner Lift die Skibegeisterten an den Monte Kienader lockt, hatte Familie Heitmeier den Hang frisch gemäht und optimale Bedingungen für das Grasskitraining der Trainingsgemeinschaft des GSC mit dem TSV Unterhaching und dem TSV Oberhaching geschaffen.

+ Wie bremst man eigentlich? Die Rennläufer lauschen den Instruktionen von Trainer Helmut Kopf. © GSC

Die Trainingsgeräte und ein Quad als Liftersatz brachte Familie Strefling von Sport Strefling in Dachau mit. Für die Athleten des GSC ging es damit quasi zurück zu den Wurzeln, wurde der GSC doch vor knapp 50 Jahren von Ralf Strefling als Gras-Ski-Club Dachau gegründet.

Nachdem die Sportart in den 70er-Jahren boomte, wurde es in späteren Jahren immer schwerer, geeignete Trainingshänge zu finden, und der Fokus beim GSC verschob sich auf das Skifahren auf Schnee. Zunächst mussten die Grasski an die Skistiefel der Sportler angepasst und mit Speiseöl gut geschmiert werden. Das ist wichtig, damit sie reibungslos laufen. Speiseöl wird verwendet, damit es umweltverträglich ist.

+ Zurück zu den Wurzeln: Xaver Zimmer gibt Gas. © GSC

Dann ging es unter der Leitung von Helmut Kopf vom TSV Unterhaching an die ersten Übungen. Am Anfang ganz wichtig: Wie wird gebremst? Nachdem Grasski nicht rutschen, wird mit viel Druck eine Kurve den Hang hochgefahren. Generell ist die Schwierigkeit beim Grasskifahren, das Gleichgewicht zu halten und eine gute Position über den Skiern zu finden, da diese wesentlich kürzer sind als Skier für den Schnee.

Für die Rennläufer des GSC und der anderen Vereine eine lösbare Aufgabe. Sie hatten den Dreh schnell raus und konnten am Ende des 90-minütigen Trainings flott durch den gesteckten Riesenslalom sausen. Dankbar waren die Rennläufer bei den Temperaturen für den Lift per Quad, der außerdem noch Riesenspaß gemacht hat. Hoffentlich nicht das letzte Training auf Gras, auch wenn die Skifahrer natürlich der Saison auf Schnee entgegenfiebern. dn