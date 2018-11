Dieter Fritz hört auf: Das Ende einer Ära

In Lauterbach bei Bergkirchern ist eine Ära zu Ende gegangen: Dieter Fritz kandidierte nicht mehr als Vorsitzender des TC Lauterbach. Doch das Amt bleibt in der Familie.

Lauterbach – Eine Ära ist zu Ende gegangen: Nach 45 Jahren hat Dieter Fritz, Vorsitzender des TC Lauterbach, bei der Jahresversammlung nicht mehr kandidiert und sein Amt abgegeben. Er wollte, wie er sagt, „Jüngeren Platz machen“ und ist zuversichtlich, „dass der Nachfolger den Verein in eine gute Zukunft führen wird“.

Einstimmig wurde von der Versammlung sein Sohn Bernhard Fritz, der bisher bereits die Tennisabteilung leitete, zum neuen Vorsitzenden gewählt. Der TC Lauterbach besteht aus den Abteilungen Tennis, Tischtennis und dem Skiclub und zählt 365 Mitglieder.

Im Jahre 1973 sei die Vereinsgründung mit vielen Schwierigkeiten verbunden gewesen. Mit 40 Mitgliedern habe man begonnen, so Dieter Fritz, „aber die Leute haben zusammengeholfen“. Nun zeigt er sich zufrieden über das Erreichte und die sportlichen Erfolge – „nicht zuletzt dank sehr rührigen Tennisabteilung, die schon einen sehr guten Namen im Landkreis und auch darüber hinaus hat“. Doch: „Alle Abteilungen sind gut besetzt, so dass ich mich nicht mehr einmischen muss!“

In Erinnerung gerufen wurden in seinem Rückblick die verschiedenen Stationen: Zunächst wurden 1974 die Tennisplätze gebaut. Es folgte die Aufnahme der Abteilungen Tischtennis und Ski im Jahre 1978. Zum zehnjährigen Vereinsjubiläum 1983 wurde das neue Heim für die Tennisabteilung eingeweiht. Aber die größte Herausforderung stellte der Bau der großzügigen, 2013 eingeweihten Sporthalle am Kreuzweg neben der Alten Schule dar. Sie wird in erster Linie von der Tischtennisabteilung genutzt, dient ferner der ganzen Ortschaft für größere Vereinsfeiern und für kulturelle Veranstaltungen im Rahmen des Bergkirchner Kulturprogramms. Inzwischen ist Lauterbach zur beliebten Spielstätte für den Bergkirchner Theatersommer geworden, den das Hoftheater Bergkirchen jährlich veranstaltet.

Bei der Planung und Errichtung des Gebäudes stand Fritz wegen der Finanzierung und der zu erbringenden Eigenleistungen der Mitglieder in engem Kontakt mit der Gemeinde Bergkirchen. Er war Bauleiter und Organisator, und alle Ausschreibungen gingen über seinen Tisch.

Nun wurde Dieter Fritz für seine Verdienste um den TC Lauterbach zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Die Urkunde überreichte ihm sein Sohn Bernhard, der neue Vereinsvorsitzende. Ingrid Koch