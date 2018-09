Der Sportverein wird Eigentümer

Anders als bei der Maisachhalle, die nächstes Jahr abgerissen werden soll, wird der TSV Bergkirchen Eigentümer der neuen Sport- und Mehrzweckhalle sein. Jetzt wurden die Mitglieder über die Details der Hallenfrage informiert. So sind enorme Eigenleistungen zu erbringen. Doch die Verantwortlichen sind fest davon überzeugt, dass das zu schultern ist.

Von Ingrid Koch

Bergkirchen – Auf den TSV Bergkirchen kommt einiges zu: Der Abrisstermin für die Maisachhalle rückt näher. Details zur Vorgehensweise und Finanzierung gab Franz Blatt bei der Hauptversammlung des Sportvereins bekannt, die Bürgermeister Simon Landmann anschließend bestätigte und ergänzte, ohne konkrete Zahlen zu nennen.

Grundlegend ist, dass sich die Eigentumsverhältnisse ändern. Jetzt ist die Gemeinde Bergkirchen der Eigentümer, bei der neu zu errichtenden Sport- bzw. Mehrzweckhalle wird es der Verein sein. Das heißt, dass erhebliche Eigenleistungen erbracht werden müssen, und zwar im Wert von 250 000 Euro, und ein Kredit in gleicher Höhe aufzunehmen ist.

Franz Blatt bat die Mitglieder bereits, die Herausforderungen mitzutragen und sich auf Arbeitseinsätze einzulassen. Mit der Planung des Neubaus ist der Bergkirchner Architekt Michael Hampf beauftragt worden. Die Bausumme beläuft sich auf 1,8 Millionen Euro. 25 Prozent werden als Zuschuss für den Sportbetrieb, nicht aber für die Bühne und zusätzliche Räume, vom BLSV erwartet – „und den Löwenanteil wird die Gemeinde tragen“, betont Blatt.

Die Zahlen bestätigte Landmann nicht, nur: „Ihr seid finanziell gut aufgestellt, die Gemeinde wird Euch nicht hängen lassen.“ Die Grundstücksseite sei geklärt, der neue Straßenverlauf der Gemeindeverbindungsstraße von Gada auf die Feldgedinger Straße sei beschlossene Sache (120 000 Euro sind dafür vom Gemeinderat genehmigt worden).

Möglichst heuer wolle man die Straßenanbindung noch angehen, sofern die Firmen mitspielen, während mit dem Abriss der Maisachhalle, die nicht mehr den Standards entspricht, erst nächstes Jahr begonnen werde.

Bisher habe es von Seiten der Vereinsmitglieder immer Zweifel gegeben, ob die Eigenleistungen überhaupt zu erbringen seien, aber aufgrund der gemachten Erfahrungen mit Bürgerhäusern „haben wir noch immer alles geschafft und müssen richtig Gas geben“, so Landmann.

In Vertretung von Schatzmeister Josef Reischl legte Franz Blatt den in diesem Zusammenhang natürlich besonders interessanten Kassenbericht für 2017 vor, der eine Bilanzsumme von 637 000 Euro ausweist. Das Vereinsvermögen – Vereinsheim und Tennisheim – beläuft sich auf 588 000 Euro. Das noch laufende Darlehen beträgt 47 000 Euro. Demzufolge seien „neue Schulden machbar, denn wir sind gut aufgestellt“. Diese Meinung vertrat auch Kassenprüfer Vitalis Glas.

Weil ein Verein von seinen Mitgliedern getragen wird und auf dem aufbaut, was in der Vergangenheit geleistet wurde, ernannte Vorsitzender Helmut Umkehrer einen seiner Amtsvorgänger, und zwar Martin Steininger, „als Dank und Anerkennung“ zum Ehrenmitglied des TSV Bergkirchen, der im vergangenen Jahr sein 90-jähriges Bestehen feierte. Martin Steininger war vier Jahrzehnte in verschiedenen Funktionen im Vorstand tätig, davon jeweils zehn Jahre als Stellvertreter und als 1. Vorsitzender. Und er nimmt nach wie vor rege am Vereinsleben teil.