Vom Babysitter bis zum Digital-Tutor

Die Leiterin der Nachbarschaftshilfe: Edith Daschner. © Ingrid Koch

„Füreinander da sein“, lautet das Motto der Nachbarschaftshilfe Bergkirchen, die vor fast 20 Jahren von dem Agenda-Arbeitskreis „Soziales Miteinander“ gegründet wurde.

Bergkirchen - Das Ziel der Nachbarschaftshilfe,die 2003 ihe Arnbeit aufnahm: ein soziales Netz von Bürgern für Bürger aufzubauen, das sich über alle Ortsteile der Gemeinde erstreckt.

Edith Daschner ist die Leiterin von Beginn an. Als zweite Bürgermeisterin hat sie in der Amtszeit von Bürgermeister Simon Landmann maßgeblich am seniorenpolitischen Konzert der Gemeinde Bergkirchen mitgearbeitet. Sie berichtet im Jahresrückblick für 2021: „Trotz der coronabedingten Einschränkungen hat das Team der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der Nachbarschaftshilfe Bergkirchen im vergangenen Jahr wieder viele Aufgaben und Einsätze für die Bürger übernommen und geleistet.“

Die Nachbarschaftshilfe Bergkirchen umfasst 33 Personen

Insgesamt umfasse das Team einschließlich der Fahrer für den Bürgerbus 33 Personen. Mehrere hundert Stunden Einsatz kamen zusammen. Es wurden im vergangenen Jahr wieder 2165 Kilometer Fahrdienste zu Ärzten, Therapien oder zum Einkaufen mit den eigenen Autos absolviert. Hinzu kommen noch die zusätzlichen Fahrten mit dem Bürgerbus.

„Leider mussten wir das beliebte und gut angenommene Seniorenfrühstück ab Dezember aufgrund der hohen Inzidenzzahlen wieder einstellen. Wir hoffen, dass wir im Frühjahr nun wieder starten können. Viele Seniorinnen und Senioren fragen schon nach, da dieses Treffen doch sehr viel Freude bereitet und auch ein Baustein ist, gegen die Einsamkeit im Alter“, sagt Daschner.

Auch mit dem Digitalen Café für Senioren konnte coronabedingt im Herbst nicht gestartet werden. Aber es besteht die Hoffnung, in den nächsten Monaten beginnen zu können. Es sei jedenfalls „eine große Freude, mit den Digital-Tutoren Daniel Stiller und Lukas Drexler zusammenzuarbeiten“.

Neun Babysitter warten auf Arbeit

Die Nachbarschaftshilfe Bergkirchen hat nun nach erfolgreicher Schulung neun Babysitter, die vermittelt werden können und sich freuen, wenn Familien anfragen, die Kinder zu beaufsichtigen. Die Gemeindejugendpflegerin Susanne Baur habe die Jugendlichen gut motiviert, und die Zusammenarbeit sei hervorragend.

Daschner betont ferner die seit Jahren bestehende wertschätzende und großartige Zusammenarbeit mit Ute Hönle vom Sozialbüro, wie auch die Aktion der Weihnachtspäckchen für die Bergkirchner Senioren wieder gezeigt habe.

Sie freut sich über die große Wertschätzung für die Arbeit der Nachbarschaftshilfe vonseiten derjenigen, die die Hilfe in Anspruch nehmen, und auch von Bergkirchens Bürgermeister Robert Axtner, der, wie er betont, den tatkräftigen Einsatz der Ehrenamtlichen sehr zu schätzen wisse.

