Vier Hexen und eine lange Wunschliste

Das ganze Rathaus eine Baustelle, versperrte Wege, Einbahnstraßen und die Mannschaft im Blaumann – ein Hinweis darauf, wie in der Gemeinde Bergkirchen überall gebuddelt und gebaut wird. Auch das Zimmer des Chefs wies Sperren auf, und der Bereich um das Zimmer des Verwaltungsleiters heißt nun „Professor-Ketterl-Platz“. Trotz aller Widrigkeiten hatte sich der Simon fein herausgeputzt, um die Hexen zu empfangen, die krankheitsbedingt zum Quartett zusammengeschmolzen waren.

Bergkirchen – Was den Hexen unter den Nägeln brennt, ist vor allem der Verkehr: Die Fußgänger leben gefährlich zwischen Bruggerhaus und Apotheke, und die Geschwindigkeitsbegrenzungen auf der Römerstraße und an der Schule werden nicht eingehalten. Resümee: „Die Überwachungsgeräte finden wir toll, nur funktionieren sie nicht, wie es sein soll!“

Dann geht es um die Verkehrsentschärfung bei der Forelle in Günding, die immer noch nicht vollbracht ist. Die Hexen hatten im letzten Jahr einen brauchbaren Vorschlag gemacht: „So ein Kreisverkehr wär eine super Sach, doch es passiert nix, das finden wir schwach!“

Auch die Parkplatzsituation im Unterdorf in Bergkirchen ist immer noch nicht gelöst: „Die Autos blockieren den Gehweg, am andern Ende der Mühlstraße das gleiche Malheur, auch das Hoftheater bringt keine Parkplätze her.“ Entrüstet sind die Hexen über einen Schwarzbau: „Über das Feiern im Schwarzbau konnte man sogar im Internet lesen. Selbst die Gemeinde feiert in einem Haus, das es offiziell nicht gibt. Hat sie vielleicht Angst, dass sie sich macht beim Besitzer unbeliebt?“ Gemeint ist die Almhütte vom Gasthaus Groß.

Auch die Kindergärten, die Schule und die Volkshochschule bekommen ihr Fett weg: „Von unsrer bayerischn Kultur sans da scho weit entfernt, weil man de Kids bloß no Hallo und Tschüss lernt.“ „Ja glei Workshops biet de Vhs a no o, wo ma Persisch und Arabisch singa ko!“ Daher der Vorschlag der Besenweiber fürs Kulturprogramm der Erwachsenenbildung in Bergkirchen: Bayerisch für Anfänger. Ingrid Koch