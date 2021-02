Zufrieden, interessiert und optimistisch

Eva Hönigschmid wird heute 101 Jahre alt

Eisolzried – Eva Hönigschmid wird am heutigen Samstag 101 Jahre alt. Ihr geht es gut, sie ist zufrieden und optimistisch, wie sie es immer war in ihrem Leben. „Das ist angeboren“, sagt die Eisolzriederin. Interessiert ist sie außer an Literatur, Theater und Musik mehr denn je an dem aktuellen Geschehen.